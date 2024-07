Agenda cultural: Las mejores actividades para disfrutar en julio

Con el comienzo de julio, Mendoza se convierte en el epicentro de actividades culturales que prometen enriquecer los sentidos y el espíritu de sus habitantes y visitantes.

Desde el martes 3 hasta el domingo 8 de julio, la ciudad ofrece una agenda repleta de eventos imperdibles en teatro, cine y música. Esta semana, Mendoza se transforma en un hervidero de creatividad y talento, haciendo de cada jornada una experiencia única e inolvidable.

Miercoles 3 de Julio

TALLER LITERARIO | Biblioteca Ricardo Tudela, plaza Independencia de 11 a 13 hs

"El terror y lo fantástico en la Literatura". La Biblioteca Ricardo Tudela propone acercar al participante del taller a una definición de la literatura fantástica, maravillosa y de terror y los nuevos modos de

producciones ficcionales del miedo. El taller ofrece la posibilidad de analizar y estudiar en profundidad algunos de los autores más relevantes de dichos géneros, como Edgar Allan Poe o Jorge L. Borges. Con inscripción previa a [email protected]

Jueves 4 de Julio

MUESTRA | MMAMM, Plaza Independencia , 19 hs

Nuevo Bloque expositivo. El Museo Municipal de Arte Moderno invita a la inauguración del nuevo bloque expositivo compuesto de tres muestras. Una caja negra como una montaña - Des-conceptualismos en Mendoza. Exposición colectiva que surge de una investigación a cargo del equipo de producción del museo, por el recorrido del arte conceptual en Mendoza desde los años '40

hasta la actualidad.

Plástico Cruel, de Erica Leiva: "No hay ideas sino en las cosas" dice Antonio Di Benedetto y en las obras de Erica las cosas conforman un lenguaje visual. En las operaciones de recolección, clasificación y disposición de las piezas, la artista organiza el lenguaje de las cosas y de la superficie brillosa de las cosas. La obra es suave y filosa, es lujo y vulgaridad, su camino es el de la ambigüedad, no hay una única forma de mirarlas. Estas obras son profundamente seductoras, trabajan con su apariencia llamativa, casi comestible, atractivas por su colorido vibrante, proponen superficies de placer, a la vez su aspecto ligado al universo infantil las vuelve "casi" amigables. Pero el plástico es cruel y no hay que recibir caramelos de desconocidos.

Los intercesores, de Ramiro Quesada Pons: los intercesores conforman una serie de esculturas de apariencia blanda que son la síntesis formal de una entidad cosa, la continuidad entre el ser y la cosa, un garabato, muñequitos que alguna vez Ramiro hizo a partir de cilindros de plastilina y que conservan sus cualidades de manufactura. El artista capta la gestualidad curva y relajada de seres que se recuestan en un bucle de consumo de pantallas o de botellas, navegan en un arco narrativo de una serie que nunca termina, tranquilos, con la seguridad de tener todo a mano (hasta cuatro pantallas en simultáneo) en un paraíso virtual o narcótico de hedonismo puro. Libres de presiones, estos intercesores podrían ser los reyes de no pensar en nada y allí permanecer en un tiempo sin tiempo. Es probable que no hayan elegido su forma final y que aún estén buscando su definición abierta ante la mirada del espectador.

El musguito en la piedra, de Sara Nietto y Marcos Babar: exposición colectiva que vincula los universos fantásticos de dos artistas ilustradores: Sara Nietto y Marcos Babar. Ambos han inventado archipiélagos propios, universos de criaturas fantásticas que habitan micromundos sensibles donde la imaginación, la naturaleza y los gestos simples son la base de estas cosmogonías que no necesitan de mucho para existir. Basta con una hojita de un ginkgo biloba, una taza de té o una guitarra para vivir el día y sonreír

de la emoción ante la vista de un musguito que crece en la piedra.

Las exposiciones se pueden visitar hasta el 6 de octubre de 2024, de miércoles a viernes de 10 a 19 hs., sábados, domingos y feriados de 16 a 20 hs. MMAMM, Espacio Cultural Plaza Independencia.

Viernes 5 de Julio

TEATRO | Quién soy yo, Teatro Plaza 21 hs

Fabian Vena presenta la comedia "Quién Soy Yo". El actor protagoniza su segundo unipersonal y ofrecerá una única única función en Mendoza, el viernes 5 de julio, en el teatro Plaza. La primera preventa de entradas está disponible en Entradaweb.com.ar y boletería.

"Quién Soy Yo" es un unipersonal con dirección y actuación de Fabián Vena, escrito por Daniel Cúparo y Carlos la Casa. La obra es un relato vertiginoso, fascinante y revelador. En escena, la trama navega por la historia de un profesor de Filosofía, que después de haber sido expulsado de la Universidad, dicta seminarios en lugares secretos.

El filósofo te hará saber las cinco virtudes humanas que revolucionarán tu percepción con un gran Bonus Track que te hará vibrar de emoción. Una obra encantadora, acompañada de una música original conmovedora.

Luego de una excelente temporada en Mar del Plata, donde se alzó con el Premio Estrella de

Mar en el rubro Música Original, además de las nominaciones en dos categorías (Mejor Unipersonal y Mejor Música Original), la comedia cuya producción general está a cargo de la productora mendocina Team 22, comienza una serie de funciones por distintas ciudades del país.

Luego de su experiencia en "Conferencia Bajo la Lluvia", el actor asume el desafío de interpretar su segundo unipersonal estrenado a fines de 2023, donde interpreta un singular personaje, que traza una historia para reír y reflexionar.

Quién soy yo

"Quién Soy Yo" se presentará por primera vez en Mendoza, el viernes 5 de julio, en el Teatro Plaza de Godoy Cruz. Las entradas a precios accesibles, que van de los $8000 a $12000, se encuentran a la venta en Entradaweb.com.ar y boletería del teatro.

TEATRO | Liberación Fememina, Teatro Quintanilla

Imperdible unipersonal humorístico sobre los distintos roles de la mujer a lo largo del tiempo y su evolución, combina actuación, comedia y toda la experiencia de Jessica Torrijos.

Con su talento inigualable como autora y protagonista, nos hará reír y reflexionar sobre los desafíos y triunfos de la liberación femenina. Vení a vivir esta experiencia única que te recordará que la verdadera liberación se logra al abrazar nuestra autenticidad y vivir con alegría y determinación.

LITERATURA | Juan Lucangioli presenta su nuevo libro La llama del amor.

Lucangioli presentó el libro el pasado 3 de mayo en Madrid, España. Ahora lo hará en Mendoza el viernes 5 de julio, a las 20h, en la Librería García Santos ubicada en Av. San Martín 921, de la ciudad de Mendoza.

La charla de presentación estará a cargo del autor, habrá un espacio para preguntas y un final con música en vivo donde compartirá su proyecto Sufí Mantras. La entrada al evento es libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala.

La música, el trabajo espiritual y la escritura, son las tres direcciones que adopta el camino de Juan Lucangioli para dirigirse a un mismo destino: el corazón y su inmenso misterio. Desde esta posición en el mundo es que el artista nacido en Buenos Aires y radicado desde hace años en la provincia, ha dado a luz a su tercer libro. Un texto que cuenta con el prólogo de la escritora española Mardía Herrero y que llega tiempo después de la publicación del relato de viaje "De Mendoza a La Meca" (2016) y el poemario "Palabras en el jardín" (2019).

Es un libro mayormente escrito en prosa que por momentos toma forma poética, ya que la poesía es un lenguaje esencial en la transmisión espiritual sufí. El mismo incluye cuentos e historias sufíes que se utilizan para evocar la sabiduría y las enseñanzas del camino interior.

"No vas a encontrar en este libro un estudio teórico o un ensayo filosófico sobre el sufismo. Juan Lucangioli ha caminado la vía sufí con sus propios pies y la ha sentido en su corazón como la llama que iluminó su camino interior.

Este libro es el testimonio y el perfume de un despertar espiritual, de la gloria y el asombro que son experimentados ante la revelación de que el amante y el Amado, la Deidad y el devoto son Uno, lo han sido y siempre lo serán", dice la contratapa.

CINE | Cineclub Stocco, Microcine Municipal - 22 hs

Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presentan Ciclo de Sofia Coppola: The Virgin Suicides / Las vírgenes suicidas - EE. UU. - 1999 - 95 min. +16 En el extrarradio de Detroit a mediados de los '70, un grupo de amigos se obsesiona con cinco hermanas misteriosas, protegidas por sus estrictamente religiosos padres.

CINE | Cineclub Stocco, Microcine Municipal - 21 hs

Ciclo de cine animé: Cuentos de Ghibli. El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok (grupo difusor de cultura asiática) presentan - The secret world of Arrietty / Arrietty y el mundo de los diminutos - Dir. Hiromasa Yonebayashi - Japón - 2010 - ATP.

En una casita oculta bajo las tablas del suelo de una mansión campestre, vive una familia de seres de apenas 10 cm de altura, que tienen la norma de no dejarse ver nunca por los seres humanos; sin embargo, su tranquila existencia cambia cuando Arrietty, una audaz adolescente, es vista accidentalmente por un niño que se acaba de establecer en la casa debido a su delicada salud.

Sábado 6 de Julio

TEATRO | Las buscavidas , Teatro Tajamar 21:30 hs

Dos mujeres unidas por las vicisitudes de la vida, sorprenderán al público con las descabelladas estrategias para alcanzar sus objetivos. Una propuesta de humor, personajes y música para reír y disfrutar.

El elenco Colgadísimas presenta en este nuevo espectáculo una historia casi como la vida misma. Imperdible encuentro con Silvia Saboini y Melly Onofri. El Humor de "Colgadísimas", con un formato de café concert, stand-up y personajes que realizan monólogos en situaciones que nos hacen volver a nuestra realidad y reírnos de aquello que tal vez nos pasó.

Trata sobre la gente que anda suelta por la vida, los famosos impares y singulares, los o las que están solos porque quieren o porque otros decidieron por ellos. Traen a escena relatos de la adolescencia, los estados civiles y sus denodadas consecuencias. Mucho humor y risas garantizadas.

Las entradas están a la venta en www.entradaweb.com.ar

Domingo 7 de Julio

TEATRO | Divinos Pecadores, Teatro El Circulo O. V. Andrade 510 2do. Piso

Divinos Pecadores surge en el año 2007 luego de haber leído la obra "Hombres y Osos" del santafecino Rogelio Borra García y en ese mismo año se estrenó con otro elenco, que, a lo largo de este tiempo, han sido cuatro los elencos que bajo la dirección de Ricardo Nuarte se ha puesto en escena a los Pecadores.

Cartelera

Es una de las mejores comedias de enredos que se ha podido dar el lujo de estar mucho tiempo en cartelera o haber sido reestrenada tantas veces. Este elenco está compuesto, por hombres y mujeres, ahora actores y actrices, protagonistas del mundo de la producción teatral y de las noticias. Entre ellos , Marcela Gaua, Antonio Ginart, Celia Astargo, Facundo Fozco, Guillermo Oliva, Flavia Martelossi, Sergio Miranda y Andrea Salinas.