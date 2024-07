Los precios de frutas y verduras son un laberinto para el consumidor

El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook, YouTube y FM 91.7 de Ciudadano.News), dialogó con Omar Carrasco, titular de la Unión Frutihortícola Argentina, quien detalló la actualidad de estos productos de consumo esenciales.

Caída de la venta mayorista

"Hay una merma de gente en todos los mercados. La gente se ha quedado sin efectivo, no se vende; la mayoría se queja de que no le alcanza, antes, el que se llevaba cinco cajones de una mercadería, ahora se lleva uno. Lo triste de esto es que no están viniendo todos los días, vienen según la situación del día a día, cambió la venta, se bajó mucho el margen de ventas".

"Nosotros tenemos un sistema particular, que es la oferta y la demanda en los mercados, entonces, en este momento, nos encontramos con que hay mercadería y los precios han bajado. Habían subido bastante tiempo atrás, pero ahora han bajado, aunque igual la gente no compra. Se ve mucho la merma. Si se recorre cualquiera de los mercados se van a encontrar muchos puestos vacíos. Están cerrando puestos porque no se vende", explicó Carrasco.

Omar Carrasco explicó la situación apremiante del sector

"Vemos cómo vienen grupos familiares y se llevan cuatro o cinco mandarinas, dos o tres naranjas. La verdad que para ser un mercado mayorista no entran los números correspondientes".

Ausencia de efectivo

Respecto a esta problemática, el titular de la Unión Frutihortícola explicó: "Esto está pasando en todos lados. Tenemos provincias en donde ya han largado moneda propia para poderse manejar porque no hay billetes. Si usted tiene que encontrarse con 100 mil pesos, hoy en día, en billetes de 100, es un gran número de billetes y a la gente, no sé por qué motivo, se le ha terminado el efectivo; se usa mucho el cheque electrónico, mercado pago, transferencias, pero efectivo muy poco".

Frutas y verduras con precios oscilantes

"La papa sigue siendo lo más caro, la cebolla está aumentando bastante, pero la zanahoria, el camote, son verduras básicas para la comida y están los números, más o menos, para poderlas adquirir. Tenemos frutas como la banana que ha aumentado bastante, la palta está aumentando, el pimiento verde se podía conseguir un cajón a 20 mil pesos, ahora hablamos de 40. Las berenjenas llegaron a un precio bastante alto, después bajaron y ahora están comenzando a subir otra vez, como, también, es el caso del choclo. Los cítricos son lo único que sigue barato, porque tenemos una gran producción, es un año particular donde hay gran producción y no alcanza la fábrica a absorber todo lo que está sobrando para la venta de las provincias vecinas".

El precio de la papa sigue picando en punta

La banana empieza a encarecerse

Buscar alternativas

"A la gente le recomendamos que caminen, que traten de entablar confianza con el proveedor para buscar alternativas. Tenemos mucho verdeo que es producción local y está en buen precio, la acelga, achicoria, espinaca, lechuga, brócoli, coliflor, es una cuestión de trabajo de cada uno buscar opciones junto con el proveedor", exhortó el directivo.

Los cítricos están entre las pocas opciones que se mantienen estable en su precio

Percepción del corto plazo

"Un poco incierto, porque estamos esperando que llegue un alivio y no se ve. Es difícil, a la gente se le está agotando la paciencia", culminó Omar Carrasco.

Producción Periodística: Daniel Gallardo