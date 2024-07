El insólito pedido que le hizo Lionel Messi en una cena a Susana Giménez

Susana Giménez (80) compartió una imperdible anécdota en Telefe sobre cómo comenzó su relación con Lionel Messi (37) y que le pidió el mejor jugador del mundo para su familia.

La diva de la televisión está en Estados Unidos para seguir a la Selección argentina en la Copa América. Susana y Lionel son amigos. Por lo cual, su familia la invitó a disfrutar del partido contra Perú en la ciudad de Miami y en pleno móvil de Telefe reveló el momento de cómo conoció al mejor jugador del mundo.

"Un día, mientras comía en el restaurante Piegari con amigos. Estaba en una mesa en el fondo. Resulta que él también estaba con sus amigos en otra mesa. No me acuerdo, quién me dijo, no sé si fue Guillermo Coppola u otra persona que me dice ´Messi se quiere sacar una foto con vos´", describió.

"En ese momento, digo: ¿Messi? Yo me quiero sacar una foto con él", agregó.

Paso siguiente, la diva se acerca a la mesa del capitán y Messi le dijo que se quería sacarse una foto con ella. "La foto es para mi mamá (Celia) porque te quiere mucho y tiene una imagen tuya en el living de casa", relató y le respondió: "Me vas a matar de amor".

Celia Cuccittini, madre de Messi, junto a la diva de la televisión Argentina.

Gracias a ese pedido y de haber coincidido en un local de comidas, la familia Messi y Susana Giménez se convirtieron en amigos con el paso del tiempo.