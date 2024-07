Los ataques de Milei contra periodistas suman más de treinta desde que asumió

El presidente Javier Milei criticó en redes sociales a los conductores de radio Urbana Play, María O'Donnell, Sofía Martínez, Matías Martin y Andy Kusnetzoff, quienes viajaron a Estados Unidos para cubrir a la Selección argentina de fútbol que disputa en ese país la Copa América.

Según la ONG Amnistía Internacional, los ataques del libertario superaron la treintena desde que asumió la Presidencia de Argentina.

"Nuevo ataque del Presidente al periodismo que se suma a la treintena que registramos. Hoy agredió no solo a O'Donnell sino también a Andy Kusnetzoff, Matías Martin y Sofi Martínez, quienes fueron a cubrir a EE.UU. la Copa América para Urbana Play, la radio en la que trabajan. Tal como relató la periodista María O'Donnell en su programa, el asesinato de reputación ("character assassination", en inglés) parece ser una de las metodologías que usa el primer mandatario para atacar a los periodistas que él considera "subjetivos", publicó en su cuenta de X (Twitter) Amnistía Internacional.

Nuevo ataque del Presidente al periodismo que se suma a la treintena que registramos desde @amnistiaar. Hoy agredió no solo a O' Donnell sino también a Andy Kusnetzoff, Matías Martin y Sofi Martínez quienes fueron a cubrir a EE.UU. la Copa América para Urbana Play, la radio en la... pic.twitter.com/hsZR1x9CrF — Amnistía Internacional Argentina (@amnistiaar) July 2, 2024

El mandatario criticó el viaje que hicieron los conductores para cubrir la Copa América: primero compartió un mensaje en la red social X que realizó una cuenta afín a su gobierno y después se manifestó citando la publicación.

"Aquí tenés críticos objetivos. Fijate de quien inexplicablemente hablan bien y descubrirás todo un mundo nuevo...", escribió el Presidente, sumando el texto del usuario @MiltonFriedom5, que incluye una imagen de los periodistas de radio Urbana Play 104.3 FM en el Hard Rock Stadium, donde Argentina jugó con Perú.

El mensaje de la cuenta que citó el Presidente que referencia al economista y estadístico norteamericano Milton Friedman, uno de los referentes favoritos de Milei, decía: "Esta es la izquierda solidaria, la que gasta su dinero en gustos superfluos en vez de distribuir sus ingresos con los que menos tienen. Porque recuerden, el zurdo es capitalista con la suya y socialista con la ajena".

El usuario, que utiliza el nombre que remite al ganador del Premio Nobel de Economía de 1976, comentó la publicación de Milei con diversos mensajes en contra de los comunicadores. "¿Ese Andy es el nacional popular que compró 1,5 millones de dólares en el 2008? ¿Qué cosas no?", fue uno de sus posteos.

AQUÍ TENÉS CRÍTICOS OBJETIVOS

Fijate de quien inexplicablemente hablan bien y descubrirás todo un mundo nuevo... https://t.co/dsQ25hVYBE — Javier Milei (@JMilei) July 2, 2024

La respuesta de los periodistas a Milei

Los conductores de Urbana Play se instalaron desde el comienzo de la competencia en Estados Unidos en un estudio especial y realizaron notas en diferentes espacios.

Tras las publicaciones, durante el vivo en la radio, O' Donnell, Kusnetzoff y Martínez se refirieron a las críticas del Presidente. "Te recibieron con tuits, con todo", bromeó Kusnetzoff a O'Donell, quien contó que había llegado al país a la madrugada y ya estaba en los estudios de Urbana Play.

"Sí, a todos nosotros, yo creo que la pobre Sofi ligó, pero bueno, te abrazamos Sofi con el tuit de Javier Milei. Es nuestra foto en el estadio, que la pasamos tan lindo", comentó la conductora, a lo que Kusnetzoff adhirió: "Yo creo que es una foto del estadio en donde, la verdad, supongo que ya dijiste, para mí no merece más comentario porque si no parece que hay algo y uno se defiende de algo, pero también tenés que decir, simplemente, 'che, entendí tu tuit o lo recibí o lo leí'. Pero supongo que la tranquilidad que tenemos, que lo hablamos antes de venir me acuerdo, es la tranquilidad de que si haces un viaje privado, de trabajo, pagado por la radio con tus auspiciantes y con toda tranquilidad, sin nada del Estado, ya está, te quedás tranquilo; y no tengo mucho más para decir. Si eso molesta, venir a cubrir la Copa América... Pero, bueno, agarrate Macaya".

Al respecto, O'Donell consideró que hay una "idea de generar odio, como si hubiese una situación de estar en falta" de parte del Presidente hacia ellos. "'Aquí tenés críticos objetivos' escribe con mayúsculas Milei como si hubiera una contradicción entre que nuestro trabajo tiene muchas partes muy lindas, una de las cuales es la posibilidad de viajar a hacer distintas coberturas. Para mí es más inusual hacer la de la Copa América, vamos a volver a Estados Unidos en noviembre para la cobertura de las elecciones. No entiendo las contradicciones que pretende marcar. Nunca fui parte del Partido Comunista ni promoví sistemas socialistas. Y se subió a esto Marcos Galperin, lamentablemente, de Mercado Libre, planteando que tenés sensibilidad, pero que aprovechás las mieles del capitalismo. Es una idea generar una bronca y direccionar, pero con cierta desinformación incluida", marcó.

"Tener sensibilidad social no requiere que estés en la misma situación de aquellas personas con las cuales tenés sensibilidad respecto de lo que le pasa. Es direccionar el odio, la bronca, en alguna dirección", remarcó O' Donnell.

María O'Donell.

Kusnetzoff insistió con ironía: "Ni siquiera te sacaron una foto comprando todas las carteras Louis Vuitton que te compraste y todos los artículos de lujo que te llevaste porque si hubieran visto eso yo entiendo más. Pero con todas las cosas hippies que compraste y condimentos, no lo veo, pero bueno. Es una foto en el estadio rodeada de argentinos que fuimos a cubrir la Copa América públicamente, estamos saliendo al aire ahora haciendo eso".

FOPEA denuncia agresiones

La semana pasada, la presidenta del Foro de Periodismo Argentina (FOPEA), Paula Moreno, denunció las agresiones al organismo que representa y lamentó el apoyo de Milei a esas acciones. "No recuerdo un Presidente encabezando tal hostilidad contra el periodismo", dijo la profesional de prensa. Moreno confirmó que los ataques se intensificaron cuando FOPEA cuestionó la promoción de matriculaciones obligatorias para periodistas, iniciativa que después el Gobierno nacional desactivó.

Con información de elDiarioAr