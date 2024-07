Fuertes críticas contra Mauricio Macri de los partidarios de la ministra de Seguridad

La crisis interna del PRO tende a agudizarse en lugar de encontrar una salida pacífica. Las declaraciones de uno y otro sector enfrentado no contribuyenb nada a soldar una fractura que parece irreversible.

El legislador porteño del PRO y hombre cercano a Patricia Bullrich Juan Pablo Arenaza lanzó duras críticas al ex presidente Mauricio Macri por no buscar un acercamiento definitivo al mandatario nacional Javier Milei.

Luego del escándalo en la asamblea del PRO, el diputado de la Ciudad sostuvo que de los "6 millones de votos de Juntos por el Cambio, el 99,9% acompañó a Javier Milei y hoy está acompañando el cambio del Presidente".

"No es un problema de Patricia sí, o Patricia no, es un problema de no traicionar lo que pidieron los votantes", subrayó Arenaza, en declaraciones a radio Splendid.

Al considerar que las acciones de Macri no cumplen con esa premisa, expresó: "Tendrá que explicarles a los votantes (su accionar)".

Juan Pablo Arenaza

"Cuando Macri estaba jugando a la Play station, Patricia Bullrich ya estaba haciendo política en la Argentina", ironizó Arenaza, y agregó: "No le tiene que explicar a Bullrich, sino a los votantes del PRO que hoy están acompañando este cambio profundo".

Nuevas autoridades

El diputado nacional del PRO Martín Yeza, hombre de Mauricio Macri que asumió hoy en la presidencia de la Asamblea Nacional en medio de acusaciones de usurpación por parte del bullrichismo, lamentó "los actos inmaduros" que se vieron en la votación de las nuevas autoridades del partido amarillo.

"Ojalá que sea la última vez que ven al PRO en estos actos inmaduros de problemas que si no tenés la razón te vas y decís cualquier cosa del otro. Yo espero que eso sea un punto final, que es lo que nos trajo hasta acá", apuntó Yeza, quien fue elegido en el lugar que le correspondía a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de acuerdo a un pacto previo que el macrismo desconoció.

Este jueves, los dirigentes cercanos a Bullrich se retiraron abruptamente de la cumbre del PRO, partido que actualmente preside Macri, luego de que el sector referenciado en el ex presidente (que es mayoritario) bloqueara una eventual fusión con La Libertad Avanza.

Entre gritos, los allegados a la funcionaria nacional dejaron al descubierto la ruptura del espacio, sin aceptar la propuesta del macrismo de poner como titular de la Asamblea a Yeza.

"Han sido cuatro años del PRO en donde ustedes han visto y protagonizado eventos como éste antes, con (Horacio Rodríguez) Larreta, con Pepito, con Menganito, de Patricia con Larreta", rememoró el ex intendente de Pinamar.

"Mauricio suele decir ''somos el cambio, no somos nada´. Ese es el mantra con el que vamos a trabajar en las siguientes semanas, con muchísima humildad, defendiendo, defendiendo, defendiendo la institucionalidad en la Argentina", agregó.

Martín Yeza

Para Yeza, el PRO tiene "materia prima suficiente cómo para pensar en tener su propia propuesta", y se diferenció de La Libertad Avanza al aclarar que el partido amarillo no se identifica con Vox sino con el Partido Popular español.

A su vez explicó que si el partido fundado por Macri se fusionara con La Libertad Avanza y por ende dejara de existir, "el Gobierno estaría en minoría absoluta en el Congreso de la Nación".

Consultado sobre la posibilidad de una alianza electoral con el partido oficialista de cara a los comicios del 2025, dijo que no le parece "inimaginable" como tampoco con el radicalismo.

"El PRO debe convertirse en algo que no existe, que es un partido que se resignifique, se reinvente, que tome las mejores prácticas de lo que están haciendo en otras partes del mundo", finalizó.