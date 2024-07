El PRO muestra sus heridas en tiempos de fragmentación política

La crisis del PRO, que enfrenta posturas internas aparentemente irreconciliables, es solo una de las muestras de la fragmentación política que se desprenden de la irrupción de Javier Milei en la política argentina.

Esto fue analizado en Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 por Ciudadano.News) por Marcos Novaro, quien afirmó: "El PRO viene a los tumbos hace tiempo, y está siendo víctima de esta estrategia de Milei de polarizar y fragmentar al resto, construir su propia fuerza política, no hacer alianzas con nadie y tratar de que todo el centro político se fracture y disuelva", y de esta manera, "la única alternativa que quede sea votarlo a él o al Kirchnerismo".

"La última expresión de esa estrategia fue cuando el domingo, en un reportaje en TN, Milei dice 'vamos hacia la fusión del Pro', y eso a Macri le cayó muy mal, porque hasta ahora la que había hablado de fusión fue Patricia Bullrich, pero el presidente nunca había declarado tan abiertamente que quiere unirse al partido de Macri", añadió.

Marcos Novaro

Sobre por qué lo hace ahora, estimó: "Puede ser que Milei lo haya dicho sin pensarlo, cosa que no sería la primera vez; no debe haber medido bien cómo escuchaba Macri que su partido se disolviera, y después vino la escalada de estos días, que es un poquito fuera de control".

"Macri saca su documento desde la Fundación Pensar, le contestan de la presidencia que no les interesa ni verlo, entonces Macri reclama por los fondos de la coparticipación y no le dan bolilla", continuó Novaro, agregando que luego "Macri viaja a Europa y dice no sé si voy a estar el 9 de julio, es como que si yo me voy, arréglate Milei, no va a ir ningún expresidente, porque Duhalde y Cristina han dicho que no, Alberto se suponía que no... ¿Quién va a ir, Rodríguez Saá?

En otro tramo de la entrevista remarcó que "tal vez la estrategia de Milei de polarización tenga éxito; creo que dependerá del combustible económico que tenga el proyecto oficialista, si hay un poco de reactivación económica Milei puede pensar 'gano solo, abro las listas, incorporo candidatos del Pro y también del peronismo y que Macri se arregle'; la cosa es si la economía no acompaña, ahí va a depender más de Macri".

Mauricio Macri

Para Novaro, la apuesta del presidente "es muy audaz, es un proyecto de quebrar, penetrar en el electorado del resto de las fuerzas políticas para quebrarlas, y eso ya lo logró el año pasado y va a querer ampliarlo y consolidarlo, que es razonable porque la fortuna lo acompaña y la sociedad le sonríe", pero "hay que ver si la economía lo banca, y diría que es un cambio muy diferente a los experimentos de romper el bipartidismo de los '80 y '90, o incluso el Pro, que tuvo que aliarse con otros partidos desde el principio".

Sobre la oposición, recalcó que "en el peronismo el recambio generacional viene mal; por un lado, Kicillof, Grabois, Guillermo Moreno, como que no convencen a mucha gente. Hay muchos peronistas de centro moderados que extrañan a Menem y dicen mirá, en el peronismo no habrá algo sensato nunca más, o sea, vamos con Milei, entre otras cosas porque Milei te va a ofrecer puestos en las listas que son expectantes, entonces el peronismo, el radicalismo, el Pro van a tener un montón de gente que se quiere renovar cargos que va a estar ocupando puestos en las listas".

Javier Milei

Argentina ha venido construyendo en este último tiempo ciertos consensos sociales y políticos orientados a la corrección política. Milei pateó el tablero y así le fue bien, entonces ¿cómo se pueden ordenar los consensos sociales cuando conviven cosas tan distintas? "En este ambiente es muy difícil una reconstrucción -Afirmó Novaro- lo que tenes son guerras sin cuartel entre bandos, aun para sociedades en donde la ideología no les importa. En Argentina no es la ideología lo que le dio el éxito a Milei, no es que la gente se volvió liberal. Milei esta haciendo ese trabajo dentro de una sociedad que es indiferente, que no tiene las pulsiones ideológicas que tiene Estados Unidos, Francia, pero en Argentina sin eso tenes polarizaciones, y es un problema para el resto de los partidos, para la sociedad en general".

"Si Milei exagera mucho en esa idolatría ideológica me parece que la va a pifiar, no creo que la sociedad acompañe y se le van a empezar a complicar las cosas, porque muchos votantes de él no quieren saber nada por ejemplo con el aborto, nadie se quiere meter con ese tema y menos los jóvenes, si Milei empieza a machacar con eso va a perder apoyos", completó.