Agost Carreño: "Después por atrás manda a sus funcionarios a rogarnos por favor que le votemos las leyes"

Tras el repudio del bloque Hacemos Coalición Federal (HCF) a la falta de respeto de Javier Milei para con el diputado Ricardo López Murphy, el programa Sin Verso de Ciudadano.News entrevistó al legislador de HCF, Oscar Agost Carreño.

"Está bueno que un diputado le diga de frente y con buena leche, al Gobierno por qué no vamos por ahí. El Ejecutivo es dueño de ir o no, lo que no puede hacer es descalificar y llamar fracasado a una persona que en ejercicio de su banca dice lo que opina en un programa de televisión", apuntó.

Frente a las descalificaciones, en reiteradas oportunidades, de Milei a los legisladores del país, el diputado manifestó que "es complejo y sobre todo de un Jefe de Estado". "Después por atrás manda a sus funcionarios a rogarnos por favor que le votemos las leyes, que le hagamos algunos cambios que no quieren decirle al Presidente porque los va a retar. Es muy infantil este Gobierno en ese sentido", sostuvo.

"Por lo tanto, vemos que no es un problema personal que tiene el Presidente con López Murphy o Melconian. Es un problema que tiene él personal, consigo mismo y que quizá lo llevaba de su manual de campaña", sumó.

Finalmente, Agost Carreño declaró que "los mercados ayer le mandaron a Milei que no alcanza con la Ley Bases. "El Gobierno ha pensado que con la Ley Bases alcanzaba y el mercado le está diciendo que López Murphy tiene razón, que lo único que dijo fue que hace falta previsibilidad y están pidiendo que se empiece a desandar el cepo", cerró.