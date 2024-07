Se viene un relanzamiento impostergable en la educación

El presidente de la Nación encabezó un acto desde la Casa de Sarmiento en San Juan donde entre otras declaraciones lanzó un plan da alfabetización y admitió que "Evidentemente, el desarrollo económico y el desarrollo educativo van de la mano, de la misma forma que la decadencia económica necesariamente arrastra la decadencia educativa".

Complementando este anuncio Milei admitió incorporar la educación en el Acta de Mayo que se firmará en la víspera del día de la Independencia en SanMiguen de Tucumán.

Para interpretar la situación actual de la educación Círculo Político (Lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 y Ciudadano News Radio) consultó alespecialista Alejandro Castro Santander quien destacó: "En realidad no estaba en el pacto de mayo la educación, fue un poco una demanda social en general encaminada también por muchos especialistas que trabajan en educación y era como qué pasó acá, la mayoría hoy de los países el tema educativo es prioritario y acá no estaba directamente.

"Entonces, afortunadamente tuvieron que apurarse para forzar un poco la palabra metida en el pacto".

Nivel Secundario

"Lo que dice en general es la demanda a la educación, la necesidad primero que sea prioritario y después que haya una política trasversal, para que, como dice el mismo presidente, que todos los estudiantes puedan leer, comprender y producir texto, esto está bien", añadió.

"Nos recuerda a ese otro plan nacional de educación de Alfonsín, en el '84 empieza a mencionar el plan nacional de alfabetización, porque la lectura que se había hecho era que había sido un 37% de analfabetos adultos que representaban más de 6 millones de personas".

Con respecto a la iniciativa libertaria dijo: "Esto está bien, es el inicio, el tema es que no nos pase como tantas veces que nos quedamos en el intento.

-¿A qué se debe que haya caído tanto el nivel de educación, ineficiencia o voluntad propia de alguien o algunos?

-Siempre estamos en esas dos miradas, una, por cierta incapacidad e incompetencia de no haber seguido los cambios que se fueron y se siguen produciendo de manera vertiginosa en el mundo, todo lo que es la renovación permanente de los conocimientos por otro lado, falta de inversión, despreocupación real de poner lo que hay que poner en educación para que no solamente cumplamos con esta obligatoriedad que tenemos con el derecho a la educación sino que realmente se produzcan los conocimientos, que los chicos realmente aprendan y los docentes enseñen como corresponde.

"Después está la otra mirada, por ahí no estoy tan de acuerdo pero a veces uno empieza a dudar, esto de que parece que quisieran estupidizar a la población para que no sea crítica, crítica de estos otros incompetentes que muchas veces llevan a las naciones adonde nadie desea.

"Es complejo igualmente, pero sí es real esa falta de mirada prioritaria sobre lo educativo, los sistemas educativos exitosos por priorizar la educación han sabido salir de sus problemas primero, socio económico en general lo han hecho a través de lo educativo, cuando uno se pregunta qué está primero, primero la educación y la educación es la que revierte muchísimas situaciones como han mostrado muchos países, Singapur, Finlandia y tantos otros que hoy ocupan los primeros lugares cuando se los mide a nivel internacional en lengua, matemática y el resto de las ciencias.

"Es complejo y hay que tener toda la mirada porque no es solamente la lengua, leer y comprender lo leído, es mucho más, porque después vendrá alguno y dirá qué pasa con la matemática, y otros dirán no se puede ni aprender a leer, ni comprender lo que se lee ni la matemática si no hay un buen clima social escolar.

-¿Cómo ha incidido la pérdida de autoridad del un sistema en que el que educa estápor encima del que recibe la educación?

-Es muy importante la pérdida de autoridad del docente, y no solamente en el ámbito de la educación obligatoria sino también a nivel universitario. Creo que la perdió primero la familia, la perdieron o la fueron perdiendo de alguna manera, se fue deteriorando primero en casa pero hay que volver al término, me gusta insistir mucho en el término autoridad, no relacionarlo directamente con el autoritarismo sino autoridad como aquella persona que defiende valores con competencia. En este caso el valor que defiende el docente tiene que ver con el conocimiento, la transmisión de conocimiento. Si se pierde autoridad en eso que es básico ahí directamente el tema de la relación educativa se ve directamente herida, muchos padres se han encargado también de hacerle perder autoridad al docente diciéndole esto que se está enseñando tu maestra o profesor no es correcto, porque por ahí tienen cierta expertis el que lo está diciendo y eso hace es horadar la autoridad.

"Entonces, una de las cosas que ha pasado es esta, tiene que ver también con esos mansajes permanente que se dan con los paros docentes".

Educación Terciaria

-¿Ve que hay convicción de la administración nacional de comenzar a solucionar el gran problema educativo argentino cuando comenzó a sacarle los fondos desde la nación a las provincias y cuando hay ausencia en el pacto de mayo y en el anuncio de San Juan de la palabra educación pública?

-Primero, cuando se habla de público por ahí no se tiene en cuenta algo que hemos aprendido a medida que fue pasando el tiempo esto de que público es tanto la gestión estatal como la privada, es real, a veces se ha querido como crear una distancia entre los colegios estatales y privados, de hecho a los colegios estatales se les dice públicos en general pero hay una gestión privada de la educación pública, pasa que a veces parece que fueran competencias lo estatal y lo de gestión privada cuando tiene todo un control también, de hecho conozco instituciones de gestión privada que si no se la controla hacen lo que quieren, se convierten en un negocio nada más.

"Por otro lado, con respecto a estas convicciones, inicialmente tendría que dudarlo porque esto de que si no hubo una movida general de expertos por un lado, un grupo social por otro, tal vez no hubiera figura dentro del pacto de mayo entonces, también me indicaría esa falta de convicción en los debates, cuando tuvimos los debates, en general de todos, la educación no ocupa el lugar o preocupación que debe tener, ahora presente y futuro de una nación. Entonces si lo tomamos así nomás, como lo acostumbramos a hacer, de manera mediocre, a medio pelo sabemos cuáles son las consecuencias y de hecho, estamos viviendo esa mirada parcial y mediocre que hemos tenido en las últimas décadas con la educación, ahora tenemos los resultados.