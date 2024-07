Tetaz: "El Gobierno consiguió seis meses de equilibrio fiscal ajustando jubilados, es insostenible"

En una semana que comenzó con las disparadas de los dólares paralelos, el desplome de acciones y bonos y la suba del riesgo país, el Gobierno nacional parece no encontrar el rumbo para calmar las expectativas de devaluación que tanto aliados como el Fondo Monetario Internacional le están pidiendo.

Esto, claro, impactaría en precios, haciendo que se corte la baja de los índices de inflación que se vienen registrando desde el 25,5% de diciembre, tras la mega devaluación definida por Javier Milei a tres días de asumir.

De este contexto, el presente incierto y el futuro repleto de dudas, el programa Sin Verso, de Ciudadano.News, conversó con el economista y diputado nacional porteño Martín Tetaz (UCR).

"El mercado no la ve porque el Gobierno sigue manipulando al Banco Central, eso por más que uno diga no, pero este es un gobierno que no quiere financiar el déficit con emisión, está bien, es correcto, pero la señal de transparencia que necesitás es un Banco Central independiente para que no haya inflación. Eso no existe en Argentina, entonces esta semana el mercado tomó mal la manipulación de los instrumentos de deuda del Banco Central, enviando su deuda al Tesoro, todo esto cayó muy mal", analizó el legislador radical.

"Además, falta una hoja de ruta fiscal hacia adelante y esa hoja de ruta sería el presupuesto. El Gobierno consiguió seis meses de equilibrio fiscal, pero ajustando jubilados, educación y todo eso hacia adelante, cuando se trate la nueva ley de presupuesto no pasará, entonces, cómo será el equilibrio fiscal para el 2025, una pregunta que el mercado necesita aclarar y, la última pregunta está vinculada con estas dos: cómo será la salida del cepo y cuándo, que también está generando mucha incertidumbre porque ahora aprobamos en el Congreso el régimen de inversiones (RIGI), el blanqueo, más los cambios en Bienes Personales y uno podría pensar 'ahora entrarán dólares a la Argentina', pero al mismo tiempo, si no se termina de salir del cepo, es difícil entrar cuando no sabés si podés salir", sumó Tetaz.

-¿Agregarías el tema de la llegada de dólares vía FMI o liquidación del campo, la falta de dólares no está provocando más incertidumbre, teniendo en cuenta que es una falencia estructura de nuestra economía?

-Pasa que es el huevo y la gallina, porque si no salís del cepo no habrá dólares, pero no solo dólares de las empresas que no los van a traer, el FMI también está sacando la misma cuenta, no te va a dar dólares para que los regales, te va a decir tenés un quilombo con el cepo, tenés que salir del cepo, muy probablemente para salir del cepo tengan que corregir el tipo de cambio, ¿me estás pidiendo esos dólares para que los sigas entregando a 930 cuando el dólar en el mercado vale 1.500?

-De hecho, ya pasó, pasó con Caputo no hace mucho tiempo...

-Claro, es un clásico, el FMI en cualquier programa que haga en cualquier país, si esto tiene esta reticencia de decir, mientras no corrijas el tipo de cambio plata no te doy, sino lo que pasará es un dólar ducto, los dólares que te metan, por un lado, se van a ir por un caño.

-Si seguís al pie de la letra al FMI ahora y corregís la brecha otra vez, ¿hacerlo hoy no sería un tiro de gracia para las clases más necesitadas y extinta clase media?

-Está bien, pero ahí tenés algunas herramientas, por ejemplo, el Gobierno usó una en la primera semana cuando hizo la devaluación tan fuerte, lo primero que hizo fue duplicar la AUH, fue muy acertado porque en la base de más abajo, de los que están peor dijo "vamos a cuidar a los que están peor", claro, a la clase media le dieron con todo, pasa que si Argentina no sale del cepo no tiene destino, es muy difícil seguir bajando la inflación, de 25 seguro baja como bajo, pero después cuando tenés 3%, 4% de inflación, seguir bajándola cuando tenés cepo es difícil porque todo el mundo está esperando la devaluación de salida del cepo.

-En algún momento lo que empezó como una "corridita" que tiene que ver con el aumento del blue o cuando empezó a crecer otra vez, uno podía relacionarlo con que bajaron las tasas, sobre todo para los plazos fijos y la gente que tenía un mango se fue otra vez al dólar, ¿hoy sigue siendo ese el motivo o son otros los que ingresaron en ese abanico que hoy tengamos un blue de $1.430?

-No, el motivo fue ese originariamente, el Gobierno siguió licuando todo lo que podía los pasivos remunerados, la deuda del Banco Central y la licuaba con esta tasa negativa que es una invitación hacia el dólar, el Gobierno tensó hasta que en un momento tuvo la corrida y a partir de ahí lo empezó a correr de atrás.