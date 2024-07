Intenso cruce entre Martín Caparrós y un biógrafo de Milei por el Pacto de Mayo

Las redes sociales ardieron cuando el periodista y escritor Martín Caparrós se enzarzó en una discusión con Nicolás Márquez, uno de los biógrafos del presidente Javier Milei. La chispa se encendió tras las críticas de Caparrós a los diez puntos centrales del Pacto de Mayo, la convocatoria presidencial que se llevará a cabo el próximo martes 9 de julio en la histórica Casa de la Independencia de Tucumán.

Caparrós vs. Márquez: el intercambio

Caparrós, columnista de El País de España, no se guardó nada al comentar sobre el pacto: "Maravilla: el gobiernito argentino convoca a un gran pacto nacional y en sus 10 puntos no menciona la pobreza -que afecta a más de la mitad de sus ciudadanos- ni el hambre, ni la sanidad, ni los transportes, ni ninguna de esas cuestiones que mejorarían la vida de la mayoría. ¡Viva la libertad, carajo!".

Maravilla: el gobiernito argentino convoca a un gran pacto nacional y en sus 10 puntos no menciona la pobreza -que sufre más de la mitad de sus ciudadanos- ni el hambre ni la sanidad ni los transportes ni ninguna de esas cosas que mejorarían las vidas de la mayoría.

VLLC! https://t.co/veAfTAgScP — Martín Caparrós (@martin_caparros) July 4, 2024

Horas después, Márquez respondió con contundencia: "Y claro, imbécil. La pobreza se combate generando riqueza. Para ello, se necesita estabilidad monetaria y desregulación económica, justo lo que contempla el pacto. La pobreza no se combate con tu ridícula 'mesa del hambre'. Martín Caparrós, estás más gagá que (Joe) Biden".

Y claro imbécil. La pobreza se combate generando riqueza. Para tal fin se necesita estabilidad monetaria y desregulación económica, justo lo que contempla el pacto. La pobreza no se combate con tu ridícula "mesa del hambre" @martin_caparros. Estás más gaga que Biden — Nicolás Márquez (@NickyMarquez1) July 4, 2024

El intercambio continuó, pero fue Caparrós quien cerró la discusión sin recurrir a insultos: "Qué satisfacción cuando te insulta un fascista -aunque sea con faltas de ortografía. (Para que se entienda: el señor fascista tiene un par de argumentos, malos, pero argumentos. Pero, para desplegarlos, tiene que llamarme 'imbécil', 'gagá', etcétera. Así son)".

Otro cruce mediático: Lemoine vs. Tenembaum

En otro cruce mediático, la diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine, y el periodista Ernesto Tenembaum también protagonizaron una tensa discusión en redes sociales. El motivo: los comentarios de Tenembaum sobre una entrevista al escritor, biógrafo y amigo del Presidente, en la que se abordaron temas sensibles como la apropiación de bebés durante la dictadura y la calificación de "insanos" a los homosexuales.

Lemoine no se quedó atrás y respondió con firmeza: "Mirá vos... 'Le costó dominar el impulso de querer cagar a trompadas' a Nicolás Márquez, dijo Ernesto Tenembaum. Luego hablan de tolerancia. Tenembaum, yo por si alguna vez no pudieras dominar el impulso conmigo, procuraré NUNCA estar en el mismo estudio con vos". Rápidamente, el periodista salió a contestarle: "Agarrarse de cualquier cosa para victimizarse y después justificar las agresiones propias. Un clásico. Márquez fue invitado, habló una hora y media. Se lo trató con respeto pese a que él fue muy irrespetuoso con sectores de la población a los que discriminó".

Mirá vos...

"Le costó dominar el impulso de querer cagar a trompadas" a @NickyMarquez1 , dijo @ertenembaum .

Luego hablan de tolerancia.

Tenembaum, yo por si alguna vez no pudieras dominar el impulso conmigo, procuraré NUNCA estar en el mismo estudio con vos. pic.twitter.com/Lw2v3Ckjw5 — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) May 6, 2024

En la última oración del posteo, Tenembaum hizo referencia a las también polémicas declaraciones del escritor en su programa, donde expuso sus posiciones sobre los homosexuales -a los que equiparó con la palabra "invertidos" y tildó de tener una "conducta insana y autodestructiva"-; la última dictadura y la Educación Sexual Integral (ESI) -que vinculó al adoctrinamiento que forma parte de la "ideología de género", que "altera a los niños psicológica y emocionalmente".

Agarrarse de cualquier cosa para victimizarse y después justificar las agresiones propias. Un clásico. Marquez fue invitado, habló una hora y media. Se lo trató con respeto pese a que él fue muy irrespetuoso con sectores de la población a los que discriminó. (Sigue) https://t.co/1E0iNcMaA4 — Ernesto Tenembaum (@ertenembaum) May 6, 2024

"Vos también fuiste tratada con respeto, pese a que reinvidicaste las persecuciones del macartismo. Sí. Tolerancia. A pesar de todo", destacó a continuación el conductor radial en relación al diálogo que mantuvo con Lemoine el pasado marzo -donde también se cruzaron por el "marxismo cultural"-.

Lejos de escapar al debate, la diputada oficialista subió el tono de la discusión, reflotando un comentario de 2015 de Tenembaum. "Así que según Tenembaum, consumir pornografía infantil es espantoso pero... no veía qué tenía de malo. Y lo defendía. Esta no me la esperaba, que feo. ¡Han cancelado a gente por mucho menos!", lo cuestionó Lemoine y dio por zanjado el intercambio en la plataforma.