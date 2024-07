The Police lanza una reedición de lujo de Synchronicity

The Police, se convirtió en una de las bandas más emblemáticas de la década de los 80' gracias a su sonido profundamente encantadoramente bailable.

Reagge, disco, baladas, hasta algún sonido tanguero, emergían de la imaginación del gran Sting, secundados por Stewart Copeland y Andy Summers.

Luego de haber inaugurado los ritmos ochentosos con canciones como "Roxanne", "Message in a Bottle" y "Don't Stand So Close to Me", incluidos en sus primeros álbumes, la banda dio otro paso decisivo en el año 1983 con un disco que marcó época: "Synchronicity".

Para celebrar este ya clásico álbum, se lanzará el próximo 26 de julio una edición de lujo en 2 vinilos de color rojo y amarillo. Se trata del álbum original completo en un disco y remezclas, demos y rarezas en el otro.

A contramano de los números exactos de la cronología, Synchronicity 40th Anniversary aparece a 41 años de la salida, pero lo más relevante es el contenido.

Este lanzamiento estará disponible en diferentes formatos incluyendo un Box Set edición limitada de 6 discos con; 55 tracks inéditos, notas, entrevistas y fotografías de archivo nunca antes vistas.

Todo un verdadero tesoro para los fans de The Police pero también canciones no incluidas en su momento, como "I'm Blind", "Goodbye Tomorrow", "Ragged Man", "Loch"; covers de Eddie Cochran ("Three Steps to Heaven") y Chuck Berry ("Rock and Roll Music"), tomas nunca publicadas de clásicos como "Truth Hits Everybody" (de Outlandos D'Amour), lados B no hiteros y diecinueve temas en vivo, que transmiten la atmósfera de aquellos shows únicos The Police, que todos recuerdan pisaron la Argentina en 1980.

"Synchronicity" alcanzó el número 1 globalmente y vendió más de 15 millones de copias en todo el mundo (8,5 millones sólo en Estados Unidos).

El sencillo "Every Breath You Take" se convirtió en la canción más escuchada de la historia de la radio, con más de 15 millones de reproducciones.

The Police - Every Breath You Take #80s pic.twitter.com/4vcANFovKi — Ladytron Fan Account (@Lady_FanAccount) June 29, 2024

La recepción por la crítica de "Synchronicity" no fue menos impresionante: el álbum recibió cinco nominaciones a los premios Grammy de 1984 y ganó tres (mejor interpretación rock de dúo o grupo con voz, canción del año ("Every Breath You Take") y mejor interpretación pop de dúo o grupo con voz).

El álbum también fue aclamado por la prensa y desde entonces ha aparecido en muchas listas, incluido el número 159 de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos de la revista Rolling Stone.

Bonus track

Esta reedición se ha estado preparando durante tres años, con la participación y el respaldo de la banda. El libreto de 62 páginas que acompaña a la caja deluxe contiene nuevas y extensas notas escritas por el aclamado periodista musical Jason Draper, que detalla la concepción y el infame nacimiento de la que posiblemente sea la obra maestra de The Police.

Más de cuarenta años después, los tres miembros de la banda siguen marcando el legado de The Police: Stewart Copeland publicó sus Diarios de Police y recorrió el mundo con sus conciertos Police Deranged.

En octubre y noviembre, Stewart actuará por todo el Reino Unido con su nuevo espectáculo hablado "Have I said Too Much"; Andy Summers ha publicado varios libros de fotografía centrados en la época de The Police.