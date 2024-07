A puertas cerradas, la ilusión de Gimnasia sigue abierta

A puertas cerradas, por los incidentes que se produjeron hace algunas fechas en el estadio de Isla Maciel, Gimnasia y Esgrima de Mendoza igualó ante San Telmo, por la vigésima segunda fecha de la zona B del torneo de la Primera Nacional. En un cruce sin muchos matices, terminaron sin goles. Dirigió el pleito Juan Pafundi.

El Lobo del Parque llegó motivado a este enfrentamiento producto de sus varias fechas sin conocer la derrota y sobre todo por la reciente victoria ante Chaco For Ever que lo catapultó al reducido. Por eso no le importó tener enfrente al escolta del certamen.

El Candombero que venía de golear a Gimnasia y Tiro de Salta en el Norte argentino salió con todo para intentar quedarse con otro triunfo para consolidarse en los primeros lugares.

¡Ya se juega en la Isla Maciel! @clubsantelmo necesita ganar para volver a ser puntero luego de la sanción, y recibe al difícil @GimnasiaMendoza

Claro que el desarrollo del juego no tuvo un claro dominador. Ambos equipos provocaron algunas situaciones como para romper el cero.

Pero no pudo ser y así el equipo que conduce Ezequiel Medrán se trajo un punto importantísimo de un reducto complicado, unidad que le permite mantenerse en la zona de privilegio por el ascenso.

Gimnasia y Esgrima recibirá en la próxima fecha a Atlético de Rafaela en el Estadio Victor Legrotaglie.