Patricia Bullrich en Corrientes: "No tenemos datos de Loan"

A 17 días de la desaparición de Loan, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estuvo presente en el operativo realizado en la residencia de la abuela del menor, Catalina Pérez, junto a la jueza federal Cristina Pozzer Penzo, responsable del caso.

Luego de los rastrillajes, la ministra de Seguridad habló con la prensa: "Con todo el equipo hemos estado viendo todas las zonas, con una mirada ocular importante, para poder analizar cada detalle y cada una de las hipótesis de trabajo, para luego elevarlo a la jueza". "En este momento, no tenemos datos de Loan", reconoció.

"Estuvimos con el fiscal, con la jueza, en la casa donde sucedió el almuerzo, también con la abuela de Loan, en el naranjal y recorrimos las hipótesis de salida", detalló. "Recorrimos cada lugar y la realidad es que la Justicia está rearmando una serie de pruebas importantes, se están abriendo teléfonos que no se habían abierto, se está trabajando sobre los autos que hay que volver a periciar y también sobre un rastrillaje de las zonas donde impactaron las antenas y cómo pueden haber sido los recorridos", amplió la funcionaria.

Además, dijo que se investigan todo tipo de hipótesis y que no se descarta nada, sobre la consulta de cuál hipótesis es más fuerte si la del secuestro o el accidente, indicó: "Nosotros somos auxiliares de la Justicia y no opinadores. Si bien no se descarta ninguna hipótesis, no podemos decir cuál es la más fuerte, sino que nos encargamos de seguir las pistas que hay", sostuvo.

Con respecto a las pruebas que se fueron incorporando en estas últimas horas, explicó: "Se tuvo en cuenta la declaración de Laudelina que será remitida a la Justicia Federal, pero trabajamos sobre también sobre una hipótesis más amplia. En Buenos Aires tenemos un comando de control que trabaja con la ayuda de agentes del FBI y se están analizando las antenas de celulares, para ver las llamadas cruzadas entre los acusados, pero también se está procesando toda la información para tener también la recorrida de los autos".

"Como auxiliares de la Justicia trajimos lo mejor que existe para que las pruebes y pericias sean lo más profesional posible. No tenemos datos de Loan, tenemos hipótesis y pistas, pero no datos", reveló.

Estas acciones se desencadenaron tras las afirmaciones de Laudelina Peña, tía del menor, quien acusó a María Victoria Caillava y Carlos Pérez de haber atropellado a Loan.

Por el hecho están imputados el capitán de navío de la Armada retirado Carlos Pérez y la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, ambos acusados como coautores materiales de la captación con fines de explotación de Loan.

En tanto, Antonio Benítez y Mónica del Carmen Millapi están acusados de ser partícipes primarios de ese delito junto a Daniel "Fierrito" Ramírez. El otro de los detenidos, el comisario Walter Maciel, está acusado de encubrimiento por favorecimiento real, calificado por la gravedad del delito precedente y la calidad de funcionario público del autor. Todos fueron alojados en prisiones federales.