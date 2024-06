Ley Bases: "El kirchnerismo hace que todo sea difícil"

En una nueva sesión maratónica puertas adentro del Congreso, la Cámara de Diputados dio sanción definitiva a la Ley Bases y el paquete fiscal, después de meses de arduos debates. En esta jornada se avaló también la reposición del impuesto a las Ganancias y los cambios en Bienes Personales. En total fueron 147 votos positivos, 107 negativos y 2 abstenciones, con los que también se sancionó el proyecto sobre Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes.

Alejandro Bongiovanni es diputado nacional del PRO, representante de la provincia de Santa Fe. En diálogo con Sin Verso (lunes a viernes de 9 a 12 por Ciudadano News 91.7), el legislador dijo que "se sacó una ley que, para mí, fue un poco más reformista.

No es toda la ley que me hubiera gustado sacar, porque cuando uno ve el proyecto original de la Ley Bases y lo compara con esto, es lamentable ver cómo el proceso político hizo perder grandes partes de los artículos".

Alejandro Bongiovanni, diputado del PRO por Santa Fe

Bongiovanni afirma que "las herramientas fiscales que reclama el gobierno, y que uno entiende que necesita, están. Algunas son para fomentar la inversión, como el RIGI, e incluso hay una reforma laboral que no es todo lo intensa que me gustaría. El capítulo laboral del decreto es mejor, pero es cierto que está trabajo en la Justicia". El diputado asegura que la Ley Bases tenía gran cantidad de cuestiones que se enfrentaban a la mentalidad corporativa argentina. "Pero lamento que se quedara en el camino", expresó.

Con respecto a los debates extensos por los que pasaron las distintas comisiones, el diputado dijo que "el kirchnerismo hace imposible todo. Estos seis meses han sido innecesariamente difíciles. Nos amenazaron con denuncias de 'traidores a la patria', pusieron carteles con las caras de los diputados, diciendo que nos iban a repudiar para siempre. Interrumpieron las sesiones, hablaban de cualquier cosa, no respetaban los tiempos. Pero lo más grave fueron esas puebladas alrededor del Congreso: es algo que ya vimos hasta el cansancio en este país. Por suerte ya no da para más, pero cansa", se lamenta el legislador.

La definición de 'casta'

En un momento de la charla que Bongiovanni tuvo con los periodistas Rebeca Miranda y Gabriel Landart, surgió el concepto de qué es y qué no es la famosa 'casta'. "Hace falta un poco de generosidad política en Argentina. Si yo soy pro Milei, quisiera que lo ayudara. Si estoy en contra de Milei quisiera saber cómo me ayuda a mí como gobernador de tal o cual provincia", detalla el abogado. "Si quien gobierna es Milei, o Bullrich, o un peronista o un radical o un libertario, yo trataría de pensar qué reglas quiero para mi país, no a quién va a beneficiar y a quién no. Yo busco reglas justas", afirma.

"Lo que pasa es que acá se tocaron algunos curros, y tuvieron que sacar la mano inmediatamente. El problema no es tanto los negocios ilegales, sino los negocios legales hechos a través de leyes injustas. Y el término 'casta' nunca me gustó, porque el truco con estos conceptos es que pueden englobar un montón de demandas muy heterogéneas, y le da mucho poder al líder que las enarbola", asegura Alejandro Bongiovanni.