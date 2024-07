Las claves detrás del "lunes negro" en los mercados y lo que se viene

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) perderá US$3.000 millones en reservas durante el invierno, según admitió Santiago Bausili, el titular de la entidad. Este anuncio se dio en una conferencia de prensa inesperada junto al ministro de Economía, Luis Caputo, en la que intentaron negar una nueva devaluación, confirmar un ritmo de depreciación del peso del 2% mensual y defender el esquema 80/20 para que los exportadores liquiden parte de sus divisas a través del "contado con liqui".

El objetivo era ofrecer certezas al mercado, pero el resultado fue limitado. El "contado con liqui" ascendió a $1.400, el dólar blue superó esa cifra, los bonos cayeron y el riesgo país superó los 1.500 puntos.

Factores que complican la situación

La baja de tasas por parte del BCRA abarató los préstamos en pesos, incentivando a algunos exportadores a financiarse en moneda local en lugar de dólares, afectando la oferta de divisas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). A pesar de una mayor liquidación del sector agropecuario, la oferta de divisas no mejoró significativamente debido a la pérdida de competitividad cambiaria y otros factores estacionales.

Los bancos de inversión, con influencia en Wall Street, cuestionaron el retraso del tipo de cambio. En junio, el BCRA perdió US$85 millones y se espera que durante los meses de invierno continúe perdiendo alrededor de US$1.000 millones mensuales.

Tensiones internas y externas

El influyente director para el Hemisferio Occidental del FMI, Rodrigo Valdés, mostró diferencias significativas con Caputo. Hay rumores de que el Ministro de Economía habría comunicado estas preocupaciones a la dirección del FMI, lo cual, de ser cierto, representaría un hecho controversial en la relación con el organismo.

Caputo, por su parte, aseguró una sintonía total con el FMI y puso como ejemplo el último informe del Fondo. Sin embargo, el equipo económico está más preocupado por el aumento sostenido en la demanda de divisas en los últimos días.

La demanda de divisas creció debido a las importaciones de energía y a la anticipación de bajas temperaturas que requieren más divisas para importar gas. A esto se suma que muchos productores agropecuarios, en lugar de vender sus dólares, optaron por tomar créditos en pesos debido a la baja de tasas.

El banco de inversión Barclays advirtió que Argentina enfrenta una "trampa cambiaria", con una apreciación del peso por encima de los niveles recomendables. Los economistas del Bank of America también señalaron que el tipo de cambio está bajo presión y criticaron la lenta devaluación del 2% mensual.

Reacciones del mercado

El riesgo país volvió a superar los 1.500 puntos en medio de una fuerte caída de bonos, lo que dificulta la estabilización económica y complica las posibilidades de que el país pueda volver al mercado de deuda a mediano plazo.

"No nos preocupa el tipo de cambio porque no hay desequilibrio macro. Puede haber volatilidad, pero no va a haber crisis", afirmó Caputo. Sin embargo, el mercado esperaba anuncios en materia cambiaria, no monetaria.

En este contexto, los inversores comenzaron a abandonar las colocaciones en pesos ajustadas por inflación (CER) e incrementaron la compra de títulos atados al dólar. La semana pasada, los fondos comunes de inversión adquirieron bonos ajustados por dólar por casi US$100.000 millones, encendiendo algunas luces de alerta en el equipo económico.

Asimismo, otro dato que este lunes encendió todas las alarmas fue la escalada del dólar blue, que superó los 1.400 pesos.

Futuro Incierto

Las expectativas del mercado respecto a los anuncios económicos del viernes pasado resultaron ser excesivas en comparación con lo que finalmente comunicaron Caputo y Bausili. La única certeza fue que el Tesoro absorberá los pasivos remunerados del BCRA, pero no se ofreció un plazo para el levantamiento del cepo cambiario, algo que no fue bien recibido por el mercado.

La implementación de nuevas Letras de Regulación Monetaria (LRM) por parte del Tesoro, con tasas de interés determinadas por el BCRA, dejó muchos detalles técnicos por definir, y evidenció que el cepo cambiario continuará por un largo tiempo. Las acciones argentinas en Wall Street y los bonos en dólares cayeron hasta un 10%, mientras que el riesgo país superó los 1.500 puntos y los dólares bursátiles se dispararon.

Los expertos coinciden en que la reacción del mercado fue cautelosa y expectante ante los detalles adicionales sobre el nuevo esquema monetario. La incertidumbre sobre el esfuerzo fiscal adicional necesario y la dinámica de las reservas contribuye a un panorama incierto y desafiante para la economía argentina en el corto plazo.