"Suspender el cobro de retenciones es bueno, pero hay que eliminar impuestos"

La gestión de Javier Milei había decidido, en mayo de este año, prorrogar la quita de retenciones para la exportación de productos lácteos. Se trata de un incentivo para el desarrollo de inversiones en la producción primaria y las usinas lácteas, orientadas al crecimiento de la producción. Pero al mismo tiempo, referentes del sector advierten que la presión impositiva complica el acceso del cliente a los productos de primera necesidad. Muchos de ellos piden que se revea esta situación, que hace que los lácteos lleven consigo un alto porcentaje de impuestos en el precio final.

Ante esta situación, la producción de Sin Verso (lunes a viernes de 9 a 12, por Ciudadano News 91.7) se puso en contacto con Fernando Córdoba, productor y exintegrante de la Mesa de Lechería de Santa Fe. "Estirar esta suspensión del cobro de retenciones es una buena noticia, porque nos habla de previsibilidad hacia un año por delante. Y para el productor tambero, esa quita se transforma en pesos, porque le vende a la industria, y esa industria tiene dos partes: una que exporta y otra que elabora, dependiendo del perfil productivo de cada sector", afirmó el referente.

"Si mi productor está recibiendo 400 pesos por litro de leche, las exportaciones representan este último mes un 22%. De 400, el 20% representa 80 pesos que corresponden al precio internacional. Si la lechería tenía una retención del 7% en la leche en polvo y 5% en los quesos, quiere decir que impacta en unos 6 pesos a esa quita de retenciones", detalla Córdoba. "Es un número ínfimo sobre los 400, pero ese monto afecta al fin en el precio final", explica.

Sin embargo, el referente hace mención a algo que afecta casi directamente en dicho precio final: "Tenemos una altísima carga impositiva. Los consumidores pagamos un 40% de impuestos cada vez que llevamos algo de la góndola", advierte. "Esto es lo que hay que modificar en la Argentina, si queremos ser competitivos. Se da una situación en la que los productos sufren un incremento todos los meses hacia la materia prima. Pero eso se va a cortar, porque hay más producción de leche ahora, que son meses estacionales en los que se produce más", comenta Córdoba.

"El mercado internacional no va a traccionar el precio, porque tenemos cierto atraso cambiario, a pesar de que el dólar se está quedando atrás con respecto a la inflación. No somos competitivos en la actualidad, por lo que el precio del productor se va a mantener y habrá cierto tipo de guerra de precios de las industrias, buscando venderles a los supermercados", avizora Córdoba. En concreto, se refiere a una baja importante en el precio de los quesos cremosos y el queso barra, aunque el problema volverá hacia los productores: no podrán exportar como lo venían haciendo hasta ahora. "El producto vuelve al mercado interno, y empezará la guerra por vender", agrega el representante del sector lácteo.

¿Se perderán puestos de trabajo?

Esta extraña situación que se da, y se dará en el corto plazo, en el sector de los productos lácteos obliga a tocar el tema de la pérdida de puestos de trabajo. Sin embargo, Córdoba pone paños fríos sobre el asunto: "Todavía no hay riesgos. Hay mucha gente que ha salido de la actividad porque sus hijos se han hecho profesionales, han mejorado su calidad de vida, y hay una concentración, como en todas las actividades, que se da en las manos de los más grandes y ocupan menos mano de obra. La concentración lleva menos unidades de tambo, pero más producción por tambo", detalla.

"Para lo que resta del año veo una situación complicada, con un atraso cambiario importante. Si no queremos llamarlo 'atraso', hay que empezar a bajar impuestos. Por ejemplo, en combustible, donde tenés una tasa de impuesto de más del 35%, más el IVA y otros ítems, tenemos un 50% de impuestos", comenta Fernando Córdoba. "Si querés exportar al mundo y ser competitivo, tenés que tener buenas condiciones. Y una de ellas, es la baja de impuestos", define.