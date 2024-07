Pensando en mejoras se vienen los Bonos verdes, la herramienta financiera

En un contexto económico donde las estrategias de financiamiento son cruciales para avanzar en proyectos sostenibles, el economista José Vargas, dialogó con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook, YouTube y FM 91.7 de Ciudadano.News) y ofreció una mirada detallada sobre una herramienta cada vez más relevante: los bonos verdes.

Vargas explicó: "Es una alternativa de financiamiento que tienen tanto las empresas como el sector público para buscar dinero fresco y de esa manera poder avanzar con proyectos que tengan que ver con disminución de la contaminación, con lo social, con mejoras de las situaciones sociales, y fundamentalmente para todo lo que es un cambio energético en el mundo teniendo en cuenta estos acuerdos internacionales que hay para evitar el calentamiento global".

"El acuerdo de Kyoto, la ONU también, es otra de las organizaciones que avalan este tipo de financiamiento y hay una serie de países, el grupo de los siete también lo avala, donde le han dado mucho hincapié y mucha importancia a este tipo de financiamiento en los últimos 3 años", remarcó.

Una realidad

"Nuestro país hace muy poco que ha empezado desde el punto de vista privado hace 2 años que los municipios y los gobiernos provinciales han avanzado buscando financiamiento de este tipo, Mendoza es una de ellas, hay dos municipios que ya han avanzado Godoy Cruz y Capital y la misma provincia en buscar financiamiento para lo que tiene que ver con el cambio energético y además con mejorar la situación social de algunos sectores de la provincia", explicó.

Por ejemplo, las acciones que se están realizando tienen que ver "con el cambio de luminarias, todo lo que tenga que ver con alguna manera buscar menor consumo, buscar más durabilidad y disminuir costos, entonces desde este punto de vista lo que se busca es algo que no termine siendo a la vez contaminante, así que por ese lado van algunos municipios y otros municipios y la provincia van por el lado social, mejorar las condiciones sociales de algunos sectores que para eso también hay financiamiento".

José Vargas

"Hay muchos sectores productivos desde el punto de vista privado que todavía no han avanzado mucho teniendo en cuenta que la situación económica en Argentina es delicada y por ahora no quiere ingresar en ningún tipo de financiamiento de mediano y largo plazo hasta que la situación no se aclara un poco más", reflexionó.

"China busca disminuir los altísimos niveles de contaminación que tienen. China es el motor del mundo y el nivel de contaminación es sumamente elevado y a partir de ahí se le ha dado mucha importancia a estos bonos para que de alguna manera tengan financiamiento fuerte el sector privado y pueda disminuir considerablemente estos niveles de contaminación", analizó.

El futuro

"Son las finanzas que vienen. Es decir, hay muchas situaciones que vamos a ir viendo, tanto financieras como económicas y productivas que se están empezando a adelantar, una de ellas tiene que ver con este financiamiento que busca mejorar las condiciones del planeta, fundamentalmente lo que tiene que ver con el medioambiente", consideró Vargas.

"Por ahora los particulares no lo pueden utilizar, lo que pueden llegar a hacer es comprar acciones, bonos que financien emprendimientos productivos que busquen mejorar el medioambiente, pero está claro que desde el punto de vista privado hoy no es una alternativa tan viable en Argentina teniendo en cuenta las condiciones", concluyó.

Producción periodística: Daniel Gallardo.