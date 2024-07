Mendoza y la Nación firmaron el acuerdo para avanzar en el ingreso de capitales a IMPSA

El la Casa de Gobierno de Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo y el secretario de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo de la Nación, Juan Pazo, dieron el paso inicial para el saneamiento de la empresa IMPSA y la búsqueda de un inversor que se haga cargo de las acciones en manos del Estado, en este caso, el 63,7% del nacional y el 21% del provincial.

La deuda de la compañía asciende a 500 millones, de dólares, y el principal objetivo es garantizar la continuidad de sus operaciones, mantener los 700 empleos actuales y ampliarlos, y sobre todo que se preserve el ecosistema de empresas, pymes y proveedores para volver a tener una empresa saludable y uno de los motores centrales de la economía provincial.

Por otro lado, trascendió que la oferente es la norteamericana ARC Energy, dedicada a la fabricación e instalación de plantas y equipamientos para las industrias petroleras y energéticas, con base en el estado de Louisiana, y presencia en varios países.

Por el ámbito empresario acudieron el CEO y presidente de IMPSA, Horacio Chighizzola y los directores de IMPSA: Mario Crocce y Julio Totero; Fabián Solís (ASINMET); Dalmiro Barbeito (CECIM); Martín Clement (CEM); Matías Díaz Telli (UIM) y Sergio Martini (FEM), mientras que del arco político estuvieron el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi; el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli; el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema; el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad; el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu y el subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini.

Cornejo señaló que es "un trabajo conjunto del Gobierno nacional y el Gobierno provincial para la capitalización de IMPSA", y que "esta oportunidad también nos permite explicar cuál es el objetivo y por qué para Mendoza IMPSA es importante y por qué nos comprometemos. No sólo por tener algunas acciones como Estado, que no es lo que más nos pone cómodo, sino porque IMPSA es un emblema de Mendoza".

IMPSA, según el Gobernador, es "una empresa que produce muchísimas externalidades sobre el resto de la actividad, no sólo de la metalmecánica, sino de otras actividades económicas de Mendoza. Es un proveedor de servicios de distintas industrias y puede seguir siéndolo. Este primer paso de capitalización, de estudio definitivo para poder pasar a la venta propiamente dicha, a la capitalización consiguiente, es relevante para nuestra provincia".

En sus palabras se notó la sintonía con el Gobierno nacional, sobre todo cuando explicó: "Nosotros creemos que esta empresa, no sólo por razones ideológicas y doctrinarias, tiene que ser privada. No puede ser estatal", añadiendo: "estamos muy unidos a ese concepto del presidente, al del Gobierno nacional y creo que es la cultura cívica de Mendoza. Paradójicamente esta empresa está fuera de la Ley Bases, y nosotros no tenemos ninguna restricción legal para trabajar en esta dirección de capitalización".

Juan Alberto Pazo, a su turno, señaló: "Habiendo salido Ley Bases y habiendo salido el RIGI, muchas inversiones en sectores como el hidroeléctrico o minero pueden hacer que esta compañía se ponga en valor. Y estamos convencidos de que una empresa de nivel técnico y tecnológico de IMPSA volverá a recuperarse cuando esté en manos privadas y en las manos indicadas. Hay grupos interesados por el potencial de los negocios, y desde nuestro lado, lo más importante es, de alguna manera, garantizar la continuidad de la compañía".

El proceso se inició con una primera propuesta de capitalización presentada por un fondo de inversión americano. A partir de esta oferta, y por un plazo de 30 días, se iniciará un proceso de Debida Diligencia que estará abierto a la intención de otros posibles interesados. Transcurridos esos 30 días, el grupo inversor interesado deberá presentar la oferta formal de capitalización.