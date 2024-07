Vaca Muerta sigue batiendo records de producción

La producción de Vaca Muerta sigue batiendo récords, y la de crudo de mayo fue la más alta de los últimos 200 meses. Esto no solo entusiasma al sector, sino que abre enormes posibilidades por el ingreso de divisas a partir del potencial exportador.

Emilio Apud, ex secretario de Energía y Minería de la Nación, dio detalles del tema en diálogo con Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 por Ciudadano.News), donde expresó: "El potencial que tiene Vaca Muerta no es para nuestro país, excede muchísimo. Considero que está empezando a generarse un saldo exportador de petróleo, que siempre estuvo restringido por la infraestructura de evacuación, porque una cosa es producirlo y otra llevarlo al puerto, y para eso hace falta oleoductos".

Emilio Apud

La buena nueva que agrega es que "se han construido; la empresa OLDELVAL ha hecho una ampliación que permite estar arriba de los 700 mil barriles diarios de producción. No llega a 500 mil; 470, 480 mil barriles diarios son los que se consumen internamente en nuestras refinerías, y el resto son saldos exportadores que dejan un buen ingreso en dólares. Este año podemos llegar a cerca de 5 mil millones de dólares de exportación".

El gran proveedor

"Dentro de la producción que en estos momentos está teniendo el petróleo en todo el país, lo que es notable es que el 52% es de Vaca Muerta", continuó el especialisa. "Es shale oíl, no es el convencional y eso irá creciendo porque los pozos convenciones están en declinación. Entonces, si no hubiera sido porque se descubrió cómo sacar el shale de la roca madre de Vaca Muerta, ahora estaríamos importando a lo loco, porque ya estaríamos muy por debajo del consumo local".

En cuanto a perspectivas, destacó: "Tenemos para 20 años del consumo actual solamente en Vaca Muerta, pero con el tema de la transición energética se supone que va a ir decayendo el consumo de petróleo, porque irá siendo reemplazado por energías limpias. Entonces, hay que aprovechar este momento donde los precios son buenos y con esto del RIGI y la Ley Bases empiezan a aparecer algunas empresas interesadas en invertir".

En este punto destacó el rol de la llegada de nuevos capitales, "porque lo que tenemos actualmente no es suficiente, tienen que venir inversores nuevos o las internacionales que están invertir muchísimo más, porque decimos es una gran producción, 680 mil barriles diarios, en el mundo se producen 103 millones por día. Es buena noticia que esté aumentando pero no nos podemos conformar con eso".

Vaca Muerta

El gas

"El petróleo que sale tiene gas asociado", Axplicó Apud, "y por eso además del petróleo, que hace caja hoy de las empresas petroleras, hay que pensar qué se hace con el gas, porque si no se logra colocar el gas que sale con el petróleo no se va a poder producir petróleo", lo que determina que "el futuro en el mediano y largo plazo es el gas natural, por eso hay que concentrarse en invertir en las plantas de licuefacción, que es la única forma de exportarlo".

"El proyecto que propone Transportadora del Gas del Sur es ampliar la capacidad de transporte de la red actual en 14 millones metros cúbicos diarios, ya prácticamente podemos abastecer el pico de invierno, y si se termina el segundo tramo del gasoducto mal llamado Néstor Kirchner entonces, con eso habrá un excedente en los ocho meses restantes del invierno. La única forma de resolver este dilema es poniendo plantas de licuefacción, y todo lo que no se use en el mercado local va al mercado internacional, pero para eso hace falta inversiones muy fuertes", precisó, remarcando que "Algo se le puede vender a Brasil, no significativa, algo se puede vender a Chile. La única forma de aprovechar masivamente el gas que tenemos es trasatlántico, ir a otros a continentes".

Entonces, en su opinión, "Nosotros tenemos que concentrarnos en usar masivamente el gas que es lo más barato y abundante que tenemos y que vamos a tener. La generación eléctrica hay que hacerla con gas. Los ambientalistas pueden decir emite, pero emite mucho menos que el carbón y el gasoil, y no podemos ser más papistas que el Papa, si tenemos esa oportunidad de usar un combustible que tenemos en gran medida y eso permite ahorros en los costos de energía eléctrica locales lo tenemos que hacer".