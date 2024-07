Las pymes reclaman protagonismo y participación en los beneficios de la política económica

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones entra en vigencia a partir de la promulgación de la Ley de Bases, y, si bien está destinada a atraer capitales de gran volumen del país o del exterior, han surgido reclamos de que se contemplen también las empresas medianas y pequeñas para no quedar en un plano de desigualdad.

Círculo Político (Lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 y Ciudadano News Radio) entrevistó a Pablo Bercovich, director del Observatorio de Industria PyMes Argentinos (IPA) y de la Consultora Marca Pyme, consultado sobre su sector explicó: "Vamos a intentar poner en agenda que nuevamente se vuelva a hablar de las pymes de Argentina, estamos hace seis meses, hablando de las grandes multinacionales, de lo que necesitan las grandes multinacionales extranjeras que no generaron ningún tipo de puesto de trabajo en Argentina y tampoco prometen crearlo y en los últimos seis meses no hablamos de las unidades productivas que generan más del 70% del empleo formal en Argentina, que además son el 98% de las empresas a nivel nacional y, haber estado tanto hablando de esto y no hablar de las asimetrías concretas que se plantean entre las empresas que serán beneficiadas con el RIGI y las pymes, nos parecía muy útil y necesario plantear esas asimetrías para que estén en agenda".

"En los beneficios aduaneros, beneficios fiscales, financiamiento, gestión comercial externa, hay asimetrías importantes, no solo cuando comparás RIGI con la industria nacional, también es importante saber cuál es la presión tributaria que tienen históricamente las pymes argentinas y hacer una comparación también con las presiones tributarias o las obligaciones que tienen las pymes de otros países", añadió.

"Argentina tiene una matriz productiva diversificada, que no es común en otros países en desarrollo, tiene y produce equipamiento híper sofisticado para la salud, para el agro, para diferentes sectores, también está inserto en un montón de cadenas de valor, estratégicas, salir un poco de la dicotomía de lo primarizado, el recurso y la industria, todo lo que conlleva la explotación de un recurso natural, termina impactando en las industrias locales y con valor agregado, que mueven muchísimo con respecto a la generación de empleo formal, en Argentina si hablas de petróleo y gas hablamos de bombas y válvulas y también lo mismo pasa cuando hablas de minería, del campo con toda la maquinaria agrícola y la Bioeconomía y tenemos además, equipamiento médico", amplió el concepto Bercovich.

Defensa de la industria

El factor federal y la competitividad

"Hay una diversificación productiva que además, es federal que no es común en otros países en desarrollo y es algo que tenemos que difundir. Por eso las pymes en Argentina son casi la totalidad de las empresas, no tienen ningún beneficio y eso hace que los niveles de competitividad sean muy bajos, porque los niveles de productividad son altos pero lo de competitividad son bajos entonces, hay un problema que necesita el Estado meterse para solucionarlo", recomendó.

"Lo peor de todo esto es que no necesariamente van a dejar dólares estas inversiones, no necesariamente van a generar trabajo. Es decir, en los últimos meses hay una baja en la recaudación entonces ese superávit del que algunos están haciendo una bandera, en realidad es falta de pago de otras obligaciones, recorte a jubilaciones, demoras en pagos y en obligaciones que van a tener que en algún momento suceder pero no es fruto de mayores exportaciones de nuestra industria, que es en lo que tenemos que trabajar. Lo que digo es que el Estado tiene que generar, y es lo que estamos proponiendo con el observatorio de industriales y pymes, en el documento que hicimos, con modificaciones concretas de qué necesita la industria para exportar más, necesita que no haya más aranceles para importar insumos, importar bienes intermedios, o bienes finales pero que tengan que ver con la producción, necesita que haya aranceles para bienes finales que se producen en el país, necesita un plan de fomento a las exportaciones, necesita reformas impositivas, cuestiones vinculadas a inversión productiva, todo eso va a hacer que poniendo pesos el Estado recupere dólares", recomendó el entrevistado.

Metalurgia.

La situación laboral

"Es una pena que estemos hablando de reforma laboral porque no tiene nada que ver con algo que sí hay que discutir que es generar más empleo formal en la argentina y hacer un traspaso de empleo informal al formal. La reforma laboral si tiene ese sentido, es decir si hay una reforma laboral para generar más puestos de trabajo, para que las industrias crezcan, buenísimo, pero si hay una reforma laboral únicamente para que los empresarios puedan despedir y no tener los inconvenientes que tendrían, ahí hay que tener esa discusión porque queremos que las industrias sobrevivan pero la discusión es otra. En todo caso el Estado deberá ver como compensa a esos empresarios, cómo ayuda a esos empresarios para que no dejen de existir si tuvieran que afrontar un sistema masivo de despidos. Pero son dos reformas laborales diferentes y dos visiones diferentes de una reforma laboral con una mirada hacia el futuro, con una mirada hacia la mejora productiva y otra mirada de una reforma laboral más a la defensiva".