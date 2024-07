Ley Bases, un anuncio y una gran duda: ¿será una V, una U o una enorme L?

Los argentinos mantenían durante el último domingo de junio la sonrisa intacta gracias a las conquistas de la Selección argentina de fútbol frente a Perú y al mismo tiempo miraban de reojo lo que comenzará a suceder desde hoy lunes cuando el Gobierno nacional inicie su plan para que creamos que los salarios le están ganando a la inflación.

Una mueca se ensaya en sus caras cuando volvieron a escuchar de un presidente, ahora de Javier Milei, que estamos cerca de parecernos a Alemania, aunque cuando palpan sus bolsillos los rostros vuelven a la seriedad, también intacta, con la esperanza de que haya valido la pena colocarlo en el sillón de Rivadavia al libertario.

Según la abogada mendocina Carolina Jacky, abogada especialista en Derecho Corporativo y Violencia de Género, además de experta en cuestiones jubilatorias y previsionales, "luego de la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal, la conferencia de prensa del ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, algo que nos recuerda ese famoso 28D (del 2017) en el gobierno de Mauricio Macri, tan criticado en su momento por el propio Milei, crea preocupación en la City".

"Por supuesto que quedó claro que no hay independencia del Banco Central, y esto seguramente preocupará a los inversores, como a las calificadoras de riesgo", reflexiona mientras se enfoca en la pregunta de si ahora en verdad observaremos la tan famosa V de la que tanto hablan en Casa Rosada.

Jacky admitió que aún hay mucha gente que sigue esperando la reactivación económica que prometió Milei.

El cepo continúa y con él la recesión, "ni V y tampoco U. Algunos hablan de L y los más pesimistas adelantan que seguiremos cayendo", advierte, tal como dijo el economista Martín Redrado este fin de semana.

"Una conferencia de prensa en día viernes a la tarde noche no es lo mismo que otra que se da un lunes a la mañana, se entiende. Cuando se actúa así, normalmente es para tener tiempo de analizar las expectativas, y actuar en consecuencia", apunta con especial seriedad.

Expectativas en el horizonte

Las preguntas son sobre qué pasará con los famosos "puts", como resolverán esas Leliqs que luego se transformaron en pases. Cómo será el arreglo con los bancos que, según dijeron, comenzarán a negociar el lunes.

"Quien pagará los platos rotos de aquello que le impide al Presidente liberar los mercados, especialmente el del dólar", es uno de los interrogantes que agrega a la lista de incertidumbres Jacky.

Y añade: "¿Seguirá el Gobierno respetando el derecho de propiedad de las entidades financieras? ¿No afectará el derecho de propiedad de los ahorristas? ¿Qué sucederá con los accionistas de los bancos, como responderá la Bolsa el día lunes?".

Indudablemente, "las retenciones al campo representan una afectación al derecho de propiedad de ese sector, entonces porque respetar el derecho de propiedad de los ahorristas, porque licuarles sus ahorros no afectaría ese derecho", marca sin titubear la letrada.

"Todas estas cuestiones se están debatiendo en redes y medios, y llama la atención que la mayoría de esas dudas son planteadas por quienes habitualmente adscriben a ideas liberales o en esa línea", reconoce.

Seguramente, nuevamente el presidente Milei dirá que "no la ven". "Pero el cepo no se va, y así las inversiones no vendrán, los impuestos tampoco bajan, y si el Banco Central sale a vender dólares para controlar su valor, termina haciendo lo mismo que hacían los que antes se criticaba", reflexiona.

"Mientras esto sucede, la inflación continúa. La actividad económica no despega. Aumenta el desempleo. Hay despidos y cierres de empresas. Somos caros internacionalmente, menos turismo extranjero", dice con solemnidad.

Y cierra: "Todavía hay muchos confiando que esta administración logre la recuperación de Argentina, un crédito que todavía tiene Milei, y la pregunta es, hasta cuándo".