Hebe Casado no se resigna y se juega su última ficha en la Justicia

Este domingo se llevaron a cabo las elecciones internas para elegir las autoridades del PRO en Mendoza cuyos contendientes fueron Gabriel Pradines y la vicegobernadora Hebe Casado.

En el conteo previo de los votos el triunfo correspondería a Pradines sin embargo la candidata supuestamente derrotada no reconoce el resultado por lo que considera habría estado viciado de irregularidades.

En diálogo con Círculo Político (Lunes a viernes de 14 a 16 por FM91.7 y Ciudadano News Radio) preguntada sobre irregularidades en el proceso previo y en el comicio Casado destacó: "Vinieron ocurriendo desde el inicio del calendario electoral de internas diferentes acontecimientos los cuales tuvimos que ir judicializando cada uno de ellos para llegar a la fecha de elecciones en las que se cambió intempestivamente la fecha del 2 al 30 de junio sin consultarnos previamente alterando el calendario electoral".

"Por otro lado, ayer se llevó a cabo el proceso electoral y estuvo cargado de irregularidades de todo tipo, con lo cual vamos a impugnar la elección, si bien hemos ganado en la mayoría de los departamentos, de todos modos, creemos que no es una elección lícita lo que ocurrió ayer".

"Dentro de las irregularidades, hubo una llamativa 'inclinación de la cancha' hacia la lista de Gabriel Pradines, la junta electoral estaba conformada mayoritariamente por miembros de su grupo y ellos en mayoría sacaron todo tipo de actas que nos perjudicaban todo el tiempo, la mayoría las fuimos impugnando o haciendo que el juez las hiciera corregir", se quejó Casado.

Pradines y De Marchi

Con respecto al departamento de Luján "ellos sabían que ganaban con un número abultado porque dentro de sus afiliados están los empleados del municipio lo cuales estaban obligados a ir a votar y así hicieron, además la cantidad de mesas que pusieron en cada departamento no tuvo que ver con un criterio de territorialidad ni de cantidad de afiliados ni distribución de los mismos".

Algunos datos a verificar

"Por ejemplo, con la intencionalidad de inclinar la cancha, en Luján pusieron seis meses para un total del padrón de 2.500 afiliados, en San Martín para la misma cantidad de afiliados pusieron tres mesas y en San Rafael para la misma cantidad de afiliados también pusieron tres mesas pero con la particularidad de que dos estaban en lugares muy alejados del centro y donde estaba la mayoría del padrón pusieron una sola mesa, lo que significó colas de dos o tres horas para poder emitir el voto y mucha gente se fue sin poder hacerlo, a las 18 se cerró la puerta y había todavía 100 personas sin poder votar", manifestó la vice.

Y luego agregó: "En San Martín, para un padrón de 2.500 afiliados mandaron dentro de las urnas 100 sobres solamente para votar los cuales se terminaron rápidamente, a las 9 ya no había sobres, se intentaron comunicarse con el presidente de la Junta para que enviara más sobres y no lograron hacerlo hasta cerca del mediodía en que uno de los miembros de nuestro grupo se acercó al lugar de la junta, selló los sobres y los llevó personalmente a San Martín. Por ello, durante casi toda la mañana no se pudo votar en esa mesa. San Martín y San Rafael son departamentos afines a nosotros, en los dos los ganamos pero podríamos haber ganado con un número mucho más amplio y sin embargo, no se permitió a los afiliados votar".

-¿Qué pasos siguen ahora?

-Queremos impugnar la elección, están trabajando los abogados en eso, calculo que para mañana estará listo y eso se presenta en el Juzgado Federal Electoral a cargo del juez Quiroz.

-Teníamos entendido que la Junta Electoral quedaba compuesta por un representante de la lista amarilla, otra por la de Pradines y otra por la intervención y alguien de Buenos Aires, ¿no quedó conformada así?

-No, esa acta también se dio de baja porque no puede haber como integrantes en la Junta electoral gente del partido que no esté afiliada en Mendoza, entonces no puede haber alguien de Buenos Aires entonces, por la carta orgánica son cinco miembros que deben conformar la misma por lo cual quedó conformada por tres personas de la lista de Pradines y dos nuestras.

Sede Central

-Una de las acusaciones que vertían sobre ustedes y que habían sido cooptados por el gobernador Alfredo Cornejo y que quería hacer desaparecer el Pro de Mendoza, ¿qué piensa?

-Todo lo contrario, el gobernador llevó en su lista a una vicegobernadora del Pro cosa que no había sucedido en la historia, ahora tenemos cargos tanto en el Senado como dentro de los ministerios, diferentes direcciones que ocupa el Pro y todo lo contrato, el Pro realmente venía creciendo dentro de Cambia Mendoza a partir de la voluntad de Cornejo de integrar y hacer una coalición de gobierno real con la UCR y el Pro.

-¿Qué respuesta dieron desde la Junta Electoral con el tema de que la DGE había dispuesto colegios en condiciones para que se realizará las internas y se realizó en centros deportivos o salones de fiesta, etc., por qué tomó esa determinación la Junta?

-No hemos tenido una respuesta clara al respecto, dijeron que para ampliar la cantidad de lugares de votación y en el único lugar que ampliaron la cantidad de lugares de votación fue en Luján y Junín, que uno de los lugares que abrieron para hacer las elecciones era de alguien que iba en la lista de ellos, todo muy raro y muy poco claro, transparente. No hubo una explicación respecto a eso, la vez que había buscado escuelas que solamente para poder habilitarlas debían tener la autorización del director que tiene que estar ese día abocado al acto y un celador que hace la limpieza después del mismo y del listado de escuelas que estaban sin embargo prefirieron en algunos casos abrir clubes o lugares que no era claro por qué los elegían, por ejemplo, en San Rafael un club que está a 20 kilómetros del centro, había una mesa pero la cantidad de votantes de ese lugar eran muy poquitos y sin embargo, en el centro que teníamos una escuela bien ubicada, en vez de poner varias mesas dentro de esa escuela pusieron una sola mesa para más de mil afiliados, imposible en cantidad de número y tiempo real poder votar todas las personas en esa mesa.

-¿Cuándo cree se debe expedir la justicia?

-Depende del juez, lo estamos armando ahora, entre hoy y mañana lo subiremos al juzgado y ahí esperar que el juez decida, hasta ahora la justicia ha estado actuando con celeridad y en tiempo y forma así que, esperamos que esto también tenga la misma atención.