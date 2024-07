Milei enfrenta la áspera respuesta de los mercados y las críticas de Mauricio Macri

Bastante alejado de la dinámica que se proponía entre La Libertad Avanza y el PRO para una eventual fusión con un futuro de buenas perspectivas electorales, el partido fundado por Mauricio Marcri pateó el tablero a través de un documento en el que se critica la situación económica y sus altos costos sociales.

Buscando respuestas a ese nuevo escenario político Círculo Político (Lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 y Ciudadano News Radio) entrevisto al analista político Julio Burdman cuya explicación fue: "Milei está enfrentando los mercados y además una cuestión muy concreta que tiene que ver con el tipo de cambio, hay sectores muy fuertes en el mundo de los economistas que están sosteniendo que el presidente y su ministro de Economía quieren rectificar el tema cambiario o abriendo el cepo o generando condiciones para que haya una devaluación.

Otros sectores están convencidos de esto en términos profesionales pero lo cierto es que hay un gran cuestionamiento a la administración que está haciendo el ministro Caputo en la situación cambiaria que creo es un poco lo que están viendo los mercados".

Julio Burdman

-A partir de la conferencia de prensa del viernes entre Caputo y el presidente del Banco Central, ¿hubo una especie de corte en el estado y volumen de confianza de los mercados?

-Me da la impresión que en estos movimientos de los sectores de mercado hay muchos que están disconformes con cierta administración del gobierno de la cuestión cambiaria y estamos en un momento complejo, porque tal vez si el gobierno cede, vuelve entre comillas la confianza pero por otra parte, si el gobierno cede se le escapa inflación, hay una disputa entre agentes económicos y la condición de la política económica, y por ejemplo, está ingresando al gobierno Federico Sturzenegger que también parece está crítico de la forma que está administrando el tipo de cambio la actual gestión de Caputo, por lo tanto, veremos en los próximos días si esto tiene algún tipo de resolución.

-¿De todas maneras, el desembarco de Sturzenegger está un poco demorado o qué se está preparando?

-Mi suposición sin información es que se está negociando cuál es el alcance de nuevos ministerios porque claramente este nuevo ministerio que gira en torno a la modernización del estado y la evaluación económica, va a implicar que se va a constituir con pedazos de otros ministerios, seguramente habrá pedazos del área económica, del área de infraestructura, hay que ver pedazo del área de la jefatura de gabinete, estamos en ese momento y lo más sensible de esto es qué dicen que queda del Ministerio de Economía, porque ahí si quedan las turbulencias del mercado, y si se transmite la idea de que Sturzenegger es un ministro paralelo a la economía sería tal vez algo que no tenga efectos neutrales.

-La unión que tenían Mauricio Macri y Patricia Bullrich llegó a su fin y se cumplirá uno de los deseos del ex presidente, transformar al Pro en un verdadero partido de oposición que si bien no le minará la administración a Milei le va a marcar la cancha como ya lo hace con el documento que sacó en las últimas horas, ¿esto es así?

-Sería un poco menos tajante porque creo que no será igual en todas las provincias, ahora vamos rumbo a un proceso electoral que será provincializado porque las elecciones legislativas son provinciales y creo que no será la misma situación en todos lados, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires sí presta dividendos, el llamado Pro libertario con Patricia Bullrich y Diego Santilli y el otro Pro que está alineado con la línea más macrista pero en algunos provincias el Pro es uno solo y lo seguirá siendo por más que estén distanciándose Macri y Bullrich.

Por eso hay que ver si en esto hay o no retorno, hay que ver cuán profunda es ruptura porque recordemos que hubo en las elecciones pasadas distritos en los que Macri bajó una línea y no le hicieron caso o sea, en la Argentina las signaturas partidarias son de alcance alternativo porque las partidas están muy provincializadas y no sé si esto va a tener el efecto que Macri cree que va a tener.

Caputo y Bausili

-De todas maneras, si esto se produce tal cual planteo, uno de los efectos claros no será solamente dentro del gabinete y para sorpresa de Milei, sino en uno de los lugares que Milei quiere cuidar como principal aliado que es la Capital Federal que es el bastión amarillo que tiene como para sacar ventajas electorales el año próximo

-Sí, pero hay que ver si Jorge Macri sigue estrictamente el discurso opositor o hace como estamos acostumbrados de Jorge Macri una suerte de malabar entre su primo Mauricio y Patricia Bullrich, porque Jorge Macri en la Capital Federal tampoco puede jugar mucho a la oposición porque si Patricia Bullrich arma una lista con la Libertad Avanza y ella la preside, Patricia Bullrich está muy fuerte en la Capital Federal por lo tanto, a Jorge Macri no le conviene ese juego, creo que en algunos distritos en la Capital Federal harán malabares, en otros como la provincia de Buenos Aires se va a mezclar y en otros directamente pasarán esto por alto, en Mendoza no me queda claro qué pasará con todo esto porque el Pro mendocino juega mucho también con el oficialismo.

-Acá Javier Milei pesará y fuerte, el electorado de esta parte del país le responderá para el año próximo

-Pienso lo mismo, además en las encuestas que hago, el 45% dice que para el año próximo quieren votar a los candidatos de Milei por lo tanto, es un gran riesgo del conjunto del Pro pasarse a la oposición, creo que es un juego más de Mauricio Macri y de la Fundación Pensar que Mauricio Macri controla,

-María Eugenia Vidal es amiga de Macri, porque Macri está haciendo una apuesta, Macri nunca creyó en Milei, nunca, diría que creen mucho más en Milei los Kirchneristas que lo ven como una amenaza o adversario, que Macri que siempre pensó que Milei se caía y esto es un juego de Mauricio Macri, no tanto del conjunto del Pro.