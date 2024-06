Stolbizer analizó el futuro de la Ley Bases y paquete fiscal en Diputados

Semana clave en la Cámara de Diputados donde podría aprobarse la Ley Bases y el paquete fiscal impulsados por el Gobierno nacional. De esta manera, Javier Milei conseguiría lo que él mismo calificó como uno de los principales logros de su administración.

En ese sentido, Margarita Stolbizer, diputada nacional del Partido GEN, durante una entrevista radial en el programa Sin Verso, de Ciudadano.News, habló sobre sus expectativas al respecto: "La idea es que esta semana salgan definitivamente la Ley Bases y la de medidas fiscales, que son necesarias para el Gobierno, necesitamos darle al presidente la herramienta que pide para que deje de buscar pretextos y empiece a gestionar".

Además, agregó: "Tenemos un presidente que anda rodando por el mundo, haciendo papelones y quejándose del Congreso de la Nación, nosotros estamos trabajando desde diciembre con esta ley y si ha ido fracasando fue más por los errores propios del Ejecutivo que los nuestros así que, la expectativa está puesta en que esto se pueda discutir, cerrar este ciclo de formación de las leyes que establece la Constitución y que esto pase al Ejecutivo para que pueda promulgar y rápidamente ponerse a gestionar y dejar de buscar pretextos".

—El Gobierno quiere insistir con el tema del Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales y privatizaciones, ¿cómo cree que puede resultar eso?

—El tema Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales está en la ley de medidas fiscales. En esto estoy bastante de acuerdo con el Gobierno en insistir con la redacción como había salido de Diputados para reincorporar esos impuestos, siempre con la aclaración que vamos a votar como lo hicimos siempre.

"El que cambió de posición fue el presidente Milei, que el año pasado, en un acuerdo con (Sergio) Massa cuando era ministro de Economía, decidió eliminarlo en una medida claramente demagógica y electoralista, después se arrepintieron y lo mandaron de nuevo con este proyecto", dijo.

"Nosotros votamos a favor en Diputados para reincorporar el tema Impuesto a las Ganancias y vamos a votar de la misma manera, los irresponsables fueron ellos cuando hicieron la maniobra el año pasado entonces, vamos a acompañar el proyecto de ley de medidas fiscales", comentó la diputada.

—¿Que vuelva Ganancias y saquen Bienes Personales es una contradicción?

—Sí, en realidad es así. Lo que estoy más en contra es en Bienes Personales. Ganancias es siempre acá y en todos los países el impuesto más progresivo que existe, cuando se les sacó, se les sacó a los que tienen salarios altos y eso realmente era injusto, en cambio, Bienes Personales es un impuesto que le hace concesiones a los que más tienen, por eso tengo mis dudas, no lo voté cuando fue abril en esa sanción así que, veremos qué pasa esta semana.

"Tenemos mañana reunión de comisión, ahí seguro tendremos un adelanto de cómo van a ser las posiciones para la sesión del jueves y con qué contexto se dará esa discusión", afirmó.

—¿El jueves es el tratamiento y después cómo continua?

—Eso pasa al Poder Ejecutivo, quien tiene los 10 días como dice la Constitución para promulgar o que quede promulgado automáticamente si no lo deja.

—¿Y la reglamentación?

—No tiene plazos para hacerlo. Hace tiempo me viene dando vuelta en la cabeza una idea que es armar una comisión en el Congreso que haga el seguimiento del cumplimiento de las leyes, las que no se reglamentan, las que no se ponen en marcha, las que nunca se cumplen, eso es imprescindible porque es un problema grave que termina enviciando el funcionamiento de nuestro sistema de división de poderes, pero no hay plazo para hacerlo, por eso tenemos siempre el riesgo de que las demoras terminan siendo una no ejecución, cosa que me parece difícil que ocurra ahora por el interés que el ejecutivo tiene en esta ley.