¿Cómo entender los conflictos políticos con Brasil y la crisis en Bolivia?

Antes de ser elegido presidente, durante una entrevista con Jaime Bayly, Javier Milei trató a Lula Da Silva de "comunista, ladrón y corrupto" y que por eso "estuvo preso".

A raíz de esos comentarios, en las últimas horas y en declaraciones radiales, el presidente de Brasil cargó contra su par argentino, a quien le reclamó que "pida disculpas" a su país y a él mismo, porque "dijo muchas tonterías".

En ese sentido, el politólogo y sociólogo Roberto Starke minimizó el conflicto en el programa Sin Verso, de Ciudadano.News.

"Quitaría a las declaraciones de Lula un poquito de dramatismo, me parece que no es para tanto, se trata más que nada de una iniciativa para reposicionarse y fundamentalmente externo. La política exterior tiene mucho que ver con la política doméstica en cada uno de los países y Brasil no es una excepción", comentó.

Y agregó: "Existen problemas personales entre Lula Da Silva y Javier Milei, Lula tuvo una intervención muy activa en la época de la campaña electoral a favor de Sergio Massa, y la intempestiva respuesta de Milei no mejoró las cosas, sino que profundizó las diferencias, pero me parece que hay que quitarle dramatismo porque mi sensación es que las relaciones con Brasil en general en términos diplomáticos siguen casi normalmente. Tanto Mondino como el canciller de Brasil tienen interés en que el diálogo siga abierto y los puentes estén tendidos".

Lula Da Silva, presidente de Brasil.

Bolivia y la crisis institucional

Este miércoles, militares encabezados por el general Juan José Zúñiga, recientemente despojado de su mando militar, se movilizaron hacia la céntrica Plaza Murillo, sede del palacio presidencial y del Congreso, en La Paz, Bolivia.

En un mensaje al país, el presidente Luis Arce denunció que hubo un intento de golpe de Estado e instó a los ciudadanos a salir a defender la democracia.

Para Starke lo que sucedió en Bolivia "no fue un golpe de Estado", y explicó: "Mi sensación es que el problema de Bolivia no es Zúñiga, es Arce y el mismo Evo Morales, los dos tienen una relación muy conflictiva, hay elecciones y están disputando el poder en forma sumamente salvaje".

Por lo que consideró: "Son los dos referentes más importantes del actual proceso, y casualmente son los únicos hoy que tienen potencia política y presencia política en Bolivia, en cambio, la oposición es casi inexistente entonces, el problema central de la relación de poder entre Arce y Morales es la que fija las tensiones en el sistema político boliviano".