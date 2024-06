La UCR de Mendoza defiende la sanción inicial de Diputados del Paquete Fiscal

La UCR de la Provincia de Mendoza dio a conocer un comunicado, en el cual solicita que en la Cámara de Diputados se insista en la sanción inicial del paquete fiscal.

"Argentina necesita reglas claras que permitan terminar con décadas de desequilibrios, incertidumbre económica, desinversión, y el consecuente crecimiento de la pobreza. Un Estado netamente paternalista que con demagogia pretendía distorsionar la realidad, está a la vista que no logró el apoyo ciudadano que finalmente decidió, con su voto, un cambio rotundo del destino del país", señala el documento.

En otra parte explican: "Desde el radicalismo mendocino acompañamos ese nuevo rumbo, porque gran parte de lo que el Gobierno Nacional ha propuesto, lo hemos hecho en Mendoza en poco más de ocho años de gestión: equilibrio fiscal, disminución progresiva de impuestos, incentivo a la inversión, disminución del peso del Estado sobre el sector privado".

Tratamiento de la Ley Bases en el Congreso Nacional

Andrés Lombardi, presidente del partido y de la Cámara de Diputados de la provincia, brindó detalles de la posición en Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 por Ciudadano.News), y expresó: "Ayer emitimos un comunicado, pidiendo que se insista con la media sanción en Diputados, entendemos que por la negociación a último momento Diputados estaría muy próximo a aceptar, en lo que tiene que ver con la Ley Bases, las modificaciones que introdujo Senadores, pero que en el Paquete Fiscal sí estarían insistiendo con la media sanción que tuvo en su momento de parte de Diputados y estamos a la expectativa de cómo evoluciona esto en las próximas horas".

Acerca de qué significa para Mendoza este paquete de leyes, sostuvo: "En primer lugar, es muy importante no solo para Mendoza sino para el país avanzar con la Ley Bases, que tiene que ver con el programa de gobierno que está impulsando el presidente Milei, y que también es el programa de gobierno que votaron los argentinos el año pasado.

"Entonces, es muy importante que un gobierno nuevo que ya lleva seis meses, que tiene una debilidad de mayoría de legisladores, pueda implementar su plan de gobierno, hay que reconocer la voluntad popular. Y muy importante será para Mendoza lo que tiene que ver con el Paquete Fiscal porque son elementos que van a mejorar las condiciones fiscales de las distintas provincias".

Un tema controvertido es el del artículo 111, que contempla los regímenes especiales muy costosos para la Argentina, como el de Tierra del Fuego, y que ha generado controversias y aún no tiene un resultado claro. Al respecto, Lombardi explicó:

"Cuando se trata de regímenes especiales que afectan economías locales, por ahí prima más en las posiciones de los distintos legisladores las realidades locales; en Mendoza por ejemplo, hicimos todo un planteo en su momento cuando ampliaron las retenciones al vino, y en esto tampoco había unanimidad dentro de los partidos a nivel nacional, pero sí había unanimidad en los legisladores de la provincia de Mendoza".

Esto mismo ocurre con esos regímenes especiales como el caso de Tierra del Fuego, si uno le pregunta a cualquier legislador de esa provincia estará de acuerdo con ese régimen especial pero cuando pregunta al resto de los legisladores del resto de las provincias dirán que no, se están invirtiendo muchos recursos en un programa que no está dando resultados, con lo cual ahí priman siempre las posiciones locales a la hora de asumir posiciones, no hay una decisión única en ninguno de todos los partidos políticos de la Argentina".

foto-1-lombardi

Sobre qué significa para Mendoza el tema Ganancias, sobre las arcas públicas de la provincia, indicó: "Para las arcas públicas hablamos de un porcentaje muy importante. Mendoza ha ido disminuyendo sus impuestos provinciales, especialmente Ingresos Brutos, un impuesto altamente distorsivo, en pos de sacar presión tributaria sobre la sociedad, los emprendedores, comerciantes, los agricultores, eso hace que cualquier modificación de impuestos nacionales impacte en mayor medida en las cuentas públicas provinciales, pero estamos convencidos del camino de seguir disminuyendo impuestos".

"Necesitamos que por lo menos haya una parte de recaudación de Impuestos a las Ganancias cosa que podamos reactivar aún más la obra pública en la provincia de Mendoza, que es la única provincia que continúa con su obra pública y necesitamos invertir más en eso", agregó, y sobre el RIGI precisó:

"Creo que Mendoza con todos los controles ambientales correspondientes está haciendo un camino incipiente en minería, ya minería de tercer grado se estaba haciendo en la provincia de Mendoza, pero estamos avanzando en algunos otros temas. La Argentina y el caso de Mendoza requieren de grandes inversores de capital, y en ese sentido sí es importante que haya incentivos".

"Es necesario aprovechar nuestros recursos naturales, que sean explotados con todo el cuidado medio ambiental necesario pero que no podemos desconocer que es un motor de la economía muy importante, especialmente en el sur mendocino, en Malargüe, que es donde se pueden llevar adelante emprendimientos más relacionado con la minería y el petróleo", completó.