¡Preocupante! La desigualdad en los ingresos trepó fuerte y es lenta la recuperación

Juan Manuel Telechea, economista y director del Instituto de Trabajo y Economía, explicó en diálogo con Círculo Político, (lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 Ciudadano News), las claves de la inequidad en el ingreso de la población.

"Esto está hoy en relación con el nivel de actividad económica. Además, junto con los datos del mercado laboral, también se difundieron los datos de la actividad económica, en particular del PBI para el primer trimestre, que marcaba una caída muy importante".

"Esto como resultado, sobre todo, de la fuerte devaluación que aplicó el gobierno en diciembre, la que causó aceleración inflacionaria y la caída del poder de compra de la población".

"En términos puntuales del desempleo vimos un incremento bastante significativo de un punto, esto siempre comparado contra el primer trimestre del año pasado. Hay varias cuestiones, por un lado, cuando vemos la caracterización de quiénes fueron los principales perjudicados, si bien, el desempleo atravesó todas las categorías, particularmente fueron los hombres, de 30 a 64 años, de bajos niveles educativos y jefes de hogares".

"Este es un dato novedoso porque por lo que general no se ve que la principal fuente de ingreso de un hogar sea la que pierda el empleo y fue lo que implicó buena parte del salto, dado que el 50% de los nuevos desocupados eran jefes de hogares", explicó el economista.

"Se puede atribuir en buena medida a la caída de tres rubros, construcción, industria y comercio. La construcción primero porque está muy atada a la actividad económica, pero también por la acción del gobierno de frenar la obra pública, e industria y comercio, porque son dos de los rubros de mayor tamaño en la economía y que dependen en gran medida del consumo doméstico, del mercado interno".

"Esos tres sectores son los que más expulsaron empleo y en la construcción, que son hombres del sistema informal y de bajo nivel educativo, fueron los principales perjudicados. Creo que ahí estuvo el principal foco de tensión del desempleo".

Falta de crecimiento de la economía

Telechea explicó: "Esto viene de larga data, la economía argentina no crece hace más de 13 años, es imposible pensar la mejora del mercado laboral no solo como aumento del empleo sino también como la calidad de empleo.

Se necesita que las empresas produzcan más y es el punto fundamental; Argentina viene hace tiempo sin poder generar empleo de calidad, la informalidad ha venido aumentando de manera sostenida y un fenómeno que todos advierten es que nos estamos latinoamericanizando, con mercados laborales más parecidos al resto de la región, con poco desempleo, todo el mundo consigue trabajo, pero la calidad de lo que se consigue es muy malo, son trabajos en negro con baja remuneraciones".

" En Argentina, en 2019, el desempleo era más del 10% y hoy a pesar del nivel de recesión que tuvimos, el trimestre pasado, el desempleo ni siquiera superó los dos dígitos".

"De cara al futuro, hay un mayor pesimismo, el gobierno venía instalando la idea de una recuperación de la economía en forma de V, es decir, un repunte fuerte después de esta caída y honestamente la gran mayoría de los datos que tenemos no muestran eso, por el contrario, todavía no está claro que la economía haya salido de la recesión, que no se haya tocado fondo, entonces de cara a futuro, cuando uno se fija cuál es el principal motor de crecimiento en Argentina es el consumo privado y por detrás tenés los ingresos de jubilados y los asalariados".

"Las jubilaciones van a mejorar levemente con la actualización por inflación y, por el lado de los trabajadores, si bien ya estamos viendo una recuperación del poder de compra, todavía se encuentra en niveles muy bajos y, por lo general, la manera en que se recupera el salario siempre es de una manera bastante lenta y siempre y cuando la inflación siga bajando".

"Todas las proyecciones del PBI para este año muestran una caída importante, en torno al 6% si sacamos el agro, lo que a futuro indica que no hay gran optimismo y, en particular, creo que esto le pega a todos", expresó el entrevistado.

"Es cierto que un sector de la población, que trabaja en el sector informal, es siempre la que más sufre porque tienen menos herramientas para poder combatir este tipo de problemas. Sin ir más lejos, otro dato que se da esta semana, sumamente preocupante, fue el de la desigualdad. Esa combinación de cosas explica esto que charlamos".

¿De cuánto es la brecha?

"Hay varias maneras de medir la brecha, una posibilidad es agarrar los ingresos del 10% más pobre de la población y comparar que tan lejos están del 10% más alto. Cualquier medida que se tome muestra que la brecha se incrementó. Es importante aclarar que todos perdieron, todos redujeron su poder de compra, pero los sectores de menores ingresos fueron los más perjudicados. Nos fue a todos peor, pero los sectores de menores ingresos fueron los más afectados".

¿Qué es el coeficiente de Gini?

"Es un indicador de honestidad, la metodología es bastante técnica, pero lo que hace es relevar el ingreso de la población, divide a la misma en estratos de menores a mayores y, a partir de eso, medir el nivel de honestidad que hay en la sociedad".

"El índice va de 0 a 1 y cuanto más cerca de 1 esté más inequitativa es la distribución de los ingresos. En Argentina el último dato dio un salto muy importante, y cuando uno mira en perspectiva histórica, lo que marca ese índice es que tenemos la inequidad más alta desde el 2008", sostuvo el especialista.

"Hay bastantes estudios sobre brecha de género, o sea, si vos tenés a un hombre y a una mujer que hacen el mismo trabajo, con las mismas calificaciones, la mujer por lo general recibe entre un 15 y un 20% menos de remuneración".

"A la mujer se la percibe como más costosa por cuestiones de embarazo, por los períodos de licencia, y eso hace que se le pague un sueldo más bajo. Después, en particular, tenés sectores muy afectados, como, por ejemplo, el empleo doméstico, un sector feminizado y también informal, o sea, la gran mayoría son trabajos informales donde se ve una reducción sostenida en los puestos de trabajo".

Una hora de trabajo semanal ya se le considera empleo

"Claro, por eso decía que hoy mirar el desempleo, si bien es un dato alarmante el incremento que hubo, me parece que no termina de reflejar la gravedad del asunto en materia laboral.

"Lo que hay hoy es incremento del desempleo, incremento de la precariedad, caída muy fuerte de salarios, realmente hablamos de un mercado laboral muy afectado y esperamos que el gobierno logre reactivar la economía rápidamente, porque mientras la economía no se recupere, no hay manera que esto se revierta", culminó Juan Manuel Telechea.

