La imagen del Gobierno se mantiene alta, pero pulgar abajo a la dolarización

Andrés Gilio, consultor político y director de Opina Argentina, dialogó con Círculo Político, (lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 Ciudadano News), expresó sobre el último informe que elaboraron:

"Hicimos una medición la semana pasada, vimos que la imagen positiva del gobierno se mantiene, tiene un repunte respecto de mayo de tres puntos porcentuales, pero teniendo en cuenta que está dentro del margen de error.

" La vemos estable a la imagen del gobierno, lo cual es un valor positivo, porque si uno tiene en cuenta la situación económica y la serie de esfuerzos sociales que viene haciendo la sociedad, cuando se analizan diversas variables sobre la imagen del presidente, de su gobierno, las expectativas económicas, etc".

"Uno puede decir que un porcentaje importante de la sociedad muestra un apoyo hacia el gobierno y se mantiene firme y eso, me parece, en este contexto es un atributo más que positivo".

Andrés Gilio, director de Opina Argentina

Representatividad de la medición

"La encuesta tiene una representatividad porque se hace con base en los datos del censo, está hecha entre personas en condiciones de votar y se respetan las proporciones demográficas, etarias, de género y nivel educativo en relación con el censo", aclaró Gilio.

Los datos del informe

"Presentamos un informe que mide la gestión del gobierno, entonces vemos, por un lado, la evaluación de las principales políticas del gobierno donde se mantiene una aprobación, mejora la predisposición hacia la política económica, la política social, la política exterior; después vemos también, que la sociedad presenta una evaluación positiva de lo conseguido con la Ley Bases y el paquete fiscal, existiendo una pequeña disonancia. Cada tres meses preguntamos por la dolarización, si la gente apoya o no apoya, y ahí, la imagen positiva respecto a ese interrogante, cae un poco".

Gilio continuó diciendo: "Tengamos en cuenta, que venimos haciendo estas preguntas desde la campaña electoral del año pasado y la dolarización nunca tuvo un apoyo mayoritario, siempre rozó el 30%. A principios de febrero pasado, ese apoyo llegaba a casi 40% y hoy vuelve a establecerse en un 30% de apoyo con, casi, un 60% de los consultados que rechaza la posibilidad de adoptar la moneda estadounidense".

Sondeo general

"Preguntamos tipo boletín escolar, si la gente aprueba o desaprueba en general. Respecto a las áreas vistas desde una política particular, en materia de seguridad y política exterior, cabe decir, por ejemplo, que en seguridad siempre (el gobierno), tuvo, por lo menos en los primeros seis meses, una imagen positiva que en algunos momentos llegó a casi el 50% de aprobación, es junto con el área económica la de mejor aprobación, pero no hacemos preguntas específicas de un tema dentro de un eje general".

La mirada ciudadana de la Política Exterior

"Respecto a la política exterior, subió la aprobación los últimos meses, creemos que es producto de que sube la imagen general del gobierno".

"Por ejemplo, cuando fue lo del conflicto con España, con Pedro Sánchez, hay que considerar que la mayoría de la sociedad no tiene una opinión muy formada, me parece que son temas específicos, que interesan más a un segmento muy particular, el cual, se informa sobre cuestiones de este tipo de política".

"La sociedad presta una atención más marcada a los temas que le afectan en su vida cotidiana: inflación, seguridad, pérdida de trabajo, después, sobre otros aspectos, la valoración no es tan profunda.

"Ahora, sí hay cuestiones relacionadas con los valores donde la sociedad tiene una posición tomada. Por ejemplo, temas de corrupción, derechos humanos, la visión sobre los acontecimientos que ocurrieron en la última dictadura militar, el aborto".

"En estos temas, la sociedad tiene opiniones más constituidas y sobre los temas más de política partidaria o cuestiones más puntuales, ahí las preferencias ideológicas funcionan un poco como un sintetizador. Dado que, si el dirigente de preferencia tiene una actitud particular afín, va a caer bien".

"En tal sentido, los que apoyan a Milei, muchas de las cosas conflictivas que hace el presidente, o no lo tienen en cuenta o lo respaldan, pero no es un sondeo de análisis muy relevante", explicó el consultor político.

Visión de esfuerzo justificada, pero con alertas

"Por ahora sí se ve bien la mirada del esfuerzo necesario, lo que estamos viendo es que la sociedad entiende que el rumbo es el correcto, lo ve, sobre todo, por la cuestión del combate a la inflación, no obstante, hay algunas señales que el gobierno debe tener en cuenta. El tema del dólar es importante, cuando hay movimientos con el dólar blue hay una sensibilidad especial y, después, otro fenómeno que estamos viendo es que empieza a aumentar la inquietud por la desocupación".

"Ahí también, vemos que la cantidad de argentinos que tenían miedo a perder el trabajo en la medida de mayo era de un 23%, ahora, eso subió a más del 30% en la última medición. Entonces, empieza a verse una sensibilidad respecto a uno de los aspectos más negativos de la situación económica".

La mirada sobre los políticos opositores

"Nosotros evaluamos la imagen de los dirigentes opositores y vemos cierta estabilidad. Están unos escalones más abajo respecto a la impronta de Milei, a mayoría de los opositores. Diría que en los últimos meses hay dos visiones que toman cierta relevancia, mostrando a la Argentina partida en dos bloques.

Hay un 55% de la sociedad que apoya al gobierno y todo lo que no sea apoyo al gobierno no les gusta; y hay un 45% de la sociedad que está en contra de lo que hace el gobierno y todo lo que sea en relación con el gobierno les parece mal. Números muy similares a los del balotaje del año pasado, casi que las preferencias no se movieron en ese sentido".

"Vemos dos polos, el polo del gobierno está más claro porque siempre los gobiernos tienen esa particularidad, tienen la iniciativa. En la oposición, vemos que hay una reconfiguración, no es que las figuras opositoras tienen 45% de apoyo, todas están por debajo del 40 por ciento, con dos figuras que se empiezan a destacar: Axel Kicillof y Juan Grabois, cuyas imágenes, lentamente, muestran algún nivel creciente de apoyo", culminó Andrés Gilio.

Producción Periodística: José Urrutia - Daniel Gallardo - Ulises Addamo