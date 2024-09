La máquina sudafricana acabó con las ilusiones de Los Pumas

El sueño de Los Pumas tenía mucho de utopía: debía pegarle una paliza al bicampeón mundial, mejor equipo del mundo de estos años, y además hacerlo en su tierra, para alzarse por primera vez con el título de la Rugby Championship 2024. Estaban obligados a vencer con punto bonus, y que no sumen bonus defensivo los sudafricanos, algo casi imposible para cualquier equipo.

Ya el primer tiempo fue muy bravo, con los dirigidos por Felipe Contepomi cayendo 27-7, con una amarilla que los dejó con uno menos por 10 minutos, y la sensación de que muy lejos iba quedando la hazaña. En ese tiempo se dio el único try de los nuestros por parte de Tomás Albornoz. 7

En el segundo tiempo hubo muchísimo esfuerzo de Los Pumas para defender ante unos Springboks que no dejaban ningún resquicio defensivo y esterilizaban tempranamente todos los ataques, y a la vez eran profundos y temibles cuando estaban en control. No obstante eso, buena parte del segundo tiempo transcurrió sin que se mueva el marcador, hasta que llega un try que estira la diferencia a 34- 7, otra amarilla, luego la roja para Pablo Matera, y la situación fue irremontable.

El 48-7.final marcado por Jesse Kriel decoró un título que fue un sueño imposible para los de celeste y blanco.

Los locales no dejaron ningún resquicio para que Los Pumas hicieran daño

Síntesis del encuentro

-Sudáfrica vs Argentina -Estadio Mbombela

- Fecha 6 del Rugby Championship

La formación de los Pumas: Thomas Gallo, Julián Montoya (C), Joel Sclavi, Pedro Rubiolo, Tomás Lavanini, Juan Martín González, Santiago Grondona, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Tomás Albornoz, Santiago Chocobares, Matías Maroni, Mateo Carreras, Rodrigo Isgró, Santiago Carreras. D.T: Felipe Contepomi.

La formación de los "Springboks": Aphelele Fassi; Cheslin Kolbe, Jesse Kriel, Damian de Allende, Kurt-Lee Arendse; Manie Libbok, Jaden Hendrikse; Pieter-Steph du Toit, Jasper Wiese, Siya Kolisi (c); Ruan Nortjé, Eben Etzebeth; Frans Malherne, Bongi Mbonambi, Ox Nché. Entrenador: Rassie Erasmus. D.T: Rassie Erasmus.