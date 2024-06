Economista de la Fundación Libertad y Progreso da algunas pautas para avanzar

Agustín Etchebarne, director de la Fundación Libertad y Progreso, tiene una visión muy interesante del proceso económico que se está desarrollando en la Argentina que por ciento apunta a significativos cambios.

El entrevistado fue contundente: "Creo que Argentina está en el medio de un cambio fundamental después de 80 o 100 años de decadencia y que por supuesto no va a ser de un día para el otro, es una transición que va a llevar bastante tiempo, yo calculo un par de años hasta llegar a tener nuevamente una economía realmente libre, no por Argentina, recordemos que estamos entre los puestos más reprimidos de la tierra, estamos en el puesto 145 sobre 184 países en libertades económicas y lo que se ha empezado ahora es un cambio estructural muy grande, creo que con la ley de Bases ya es un paso inicial importante, pero es recién el primer paso, va a faltar mucho porque Argentina tiene que cambiar todo su sistema impositivo, pensar que tenemos un sistema de 156 impuestos absolutamente regresivos y eso va a llevar mucho tiempo porque tenés que eliminar la inflación recuperando el sistema fiscal y eso lo ha logrado por ahora pero falta todavía solucionar el problema del Banco Central que yo te diría que está en dos tercios de avance y a partir de ahí cuando termine de solucionar eso va a liberar el tipo de cambio, tiene que eliminar el impuesto país, eso va a permitir que se reactive más rápido la economía".

Agustín Etchebarne

-¿Por qué es tan complejo bajar impuestos?

-Lo difícil es bajar el gasto y si no bajas el gasto a fin de mes tenés que pagar las cuentas y pagar las cuentas implica pagar sueldos, pagar jubilaciones y con eso una cosa es escribir en un papel, como puedo hacer yo, que es muy sencillo y una cosa mucho más difícil es ser el ministro de Hacienda y tener que pagar las cuentas a los jubilados, a todos los planes sociales, a todo el gasto que tiene el Estado, todos los cuatro millones de empleados públicos a nivel nacional, provincial y municipal.

- ¿Milei subestimó un poco el problema o en la misma dinámica de campaña lo obligaba a mostrarse más optimista de lo que se podía hacer?

-Bueno, yo sigo siendo igual de optimista que en la campaña, pero yo creo que todos sabíamos que iba a ser duro. De hecho, durante el año pasado y los años anteriores, siempre dijimos que esto iba a terminar en una crisis muy grande y lo que había que tratar por todos los medios era evitar la hiperinflación. Y logró evitar la hiperinflación, o por lo menos abortar un proceso que estaba desbocado hacia la hiperinflación.

"Yo creo que estábamos ya en un proceso hiperinflacionario, ya que en diciembre del año pasado la inflación mayorista fue 54% en el mes. Philip Kagan, que es uno de los analistas de las hiperinflaciones, dice que más de 50% es hiperinflación. A mí nunca me gustó poner un número fijo, sino que también es un proceso de huida del dinero".

"Ahora ese proceso de huida del dinero no se da de un día para el otro, se va dando durante meses, años. Lo que pasa es que ya estábamos en las etapas finales de ese proceso de hiperinflación. Y realmente, con un coraje enorme y la baja del gasto público en un plan de ajuste muy duro que hizo el presidente, logró frenar la hiperinflación".

"Ahora lo que falta es una segunda etapa, y por supuesto todos tenemos ansiedad porque comience lo más rápido posible, que es salir del cepo cambiario, liberar el tipo de cambio, y ojalá terminemos dolarizando. La dolarización lo que tiene es que va a hacer que sea irreversible este proceso, que no venga después un Duhalde o un Alfonsín a destruir todo lo que fuiste construyendo con mucho esfuerzo, o después, fíjate lo que hemos hecho en Argentina".

-Me parece que habría que diferenciar a Raúl Afonsín de Eduardo Duhalde.

-Si lo vamos a llevar por el lado de la economía, como creo que lo ha llevado usted, sí, desaciertos absolutos, pero la honorabilidad para mí del único presidente del regreso a la democracia que recibe esa distinción de ser honorable y estar dentro de las páginas doradas de la historia argentina, es, sin lugar a dudas, Raúl Afonsín y uno que ha vivido todo ese tiempo, todo este proceso, por lo menos lo ve así. Pasado esta salvedad de sentir, de decirle esto, voy a la pregunta. Milei está celebrando que podría llegar a recibir un desembolso de 2.000 millones de dólares del Banco Mundial.

-Con la ley de Bases vamos a lograr inspirar confianza para que vengan inversiones?

-Bueno, es un inicio muy importante, porque recordemos que este Gobierno durante seis meses la oposición no le aprobó ninguna ley, y como no tiene mayorías en el Congreso, una parte importante del riesgo país es justamente que el Gobierno no tenía apoyo en el Congreso. Si logra sacar la ley base, que probablemente sea esta semana uno de esos escollos es superado, y una vez que se supera ese escollo, sobre todo si sale el tema del Impuesto a las Ganancias va a permitir empezar a bajar otros impuestos que son muy nocivos, como el impuesto país. Entonces, si logramos bajar el impuesto país, salir del cepo, porque también la Ley de Bases es aprobada, y el RIGI, que son las reglas para los grandes inversores, efectivamente es muy probable que empiecen las inversiones, más allá de estos mil millones que ya se anunciaron, en realidad estamos esperando inversiones mucho más grandes.

"En minería, nada más que en cobre podrían venir 30.000 millones de dólares de inversiones. En Vaca Muerta, otros 30.000 millones de dólares. Pero, además, tenés una cantidad de cosas, el zinc, el cobre, el cobalto, el oro, la plata, que tiene la cordillera de los Andes."