¿Qué debe hacer el Gobierno para triunfar en las legislativas de 2025?

Tras la aprobación en el Senado de la 'Ley Bases', y a la espera de su nuevo tratamiento en la Cámara de Diputados, el extitular del Banco Central Federico Sturzenegger prepara su desembarco en el Gabinete, aunque hay dudas acerca del cargo que le dará el presidente Javier Milei al ideólogo de la 'Ley Bases'.

En ese sentido, y sobre qué podría pasar si tiene que trabajar cerca del ministro de Economía, Luis Caputo, en el programa Círculo Político, que se transmite de lunes a viertes de 14 a 16 por 91.7 Ciudadano News, el analista político Eduardo Reina expresó: "Es un economista prestigioso que tuvo un paso por el Banco Central en la época de Mauricio Macri. Hoy vuelve a la política planificando la regulación del Estado, y cuando le preguntan qué opina del dólar dice que 'esas son cosas de Caputo, a mí no me pregunten porque de eso no voy hacer nada, yo voy a organizar el Estado en lo que pueda para tratar de hacerlo productivo y achicar lo que se pueda, para que no haya un gasto pesado dentro del mismo'. Y dice que viene a desarmar el triángulo de la corporación empresarial, de la corporación sindical y del peronismo".

"Con Caputo están conviviendo en estos momentos y uno necesita del otro. Si los dos se ponen de acuerdo y dicen 'vos desregulá el Estado, achicá el gasto político', vas a tener un rédito personal espectacular y al otro, como ministro de Economía le va a rendir mucho más el dinero. Por ende, es una sociedad de intereses mutuos", consideró Reina.

En cuanto a la permanencia en puestos clave en el Gobierno de varios funcionarios que provienen del kirchnerismo, o del peronismo, expresó que "(Victoria) Villarruel y (Guillermo) Francos en este momento tienen un objetivo común, y cuando uno de ellos dice 'hay que destruir al peronismo' no hay que tomarlo tan literal. Hay personajes que uno no quiere volver a ver, pero hay gente del peronismo que es valiosa. Obviamente que tiene su ideología, pero tenés tantas ideologías dentro del peronismo que entran la Biblia y el calefón, pero tenés personajes que pueden llegar a confluir perfectamente con el Gobierno, peronistas muy buenos que no son del ala izquierda".

"Entonces, Francos, que es un tipo rápido, y que además, por la necesidad del año próximo de elecciones necesita sumar lo más que pueda, va a trabajar antes que se organice la gente del PRO y del peronismo, que si demoran mucho en rearmarse algunos se le pueden fugar".

—¿El Gobierno tiene equipo suficiente para concretar todos los proyectos una vez que la 'Ley Bases' se apruebe?

—Hoy aparentemente no los tiene, porque recordemos que casi el 50% de los puestos no están ocupados por gente afín al Gobierno y todavía se tienen que definir las privatizaciones y un montón de cosas que están en danza. Hay mucha gente todavía de La Cámpora, muchos massistas, material residual queda mucho.

"Entonces, el Gobierno tendrá que tomar muchas medidas con respecto a eso. Es lo que le achacaban a (Nicolás, exjefe de Gabinete) Posse, que no había ejercido ese poder porque se había distraído en otras cosas, y Francos aparentemente viene con alguna intención de juntar a la gente y cerrar los espacios lo más rápido que pueda. Por eso, que no sorprenda que dentro de poco tiempo veamos que se integra gente de otros partidos, inclusive del peronismo y gente que lleve el PRO al Gobierno nacional", indicó Reina.

"Ahora, creo que habrá un relanzamiento del Gobierno, por ahí podría ser el 9 de julio si todo sale bien con respecto a lo que pase en Diputados y la ley salga, y ahí me parece que algunos casilleros de los ministerios se van a mover, algún ministro se va a recambiar y algún secretario también", agregó.

En cuanto a las posibilidades electorales de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de 2025, Reina opinó que puede tener chances "si (Javier) Milei logra pasar los últimos 90 días de una forma satisfactoria, que no solo baje la inflación, que la gente pueda tener dinero en el bolsillo y no tenga problemas, y empieza a haber ingresos por parte del RIGI (NdeR: Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), que haya consenso, que apriete las clavijas en Ganancias y que achique el Estado, las tres cosas que le pide el Fondo Monetario, y también que cuide a los vulnerables y que saque los subsidios".

"Ahora, también puede pasar que en algún momento ya no pueda más y ahí puede haber una 'rebelión' de la gente, no lo sabemos. Hoy la gente está tranquila, y diría que si no hay una oposición fuerte no me cabe duda que si Milei pasa los próximos 90 días el año que viene gana cómodamente", expresó Reina.

—Hablás de aguantar los próximos 90 días, ¿cuáles serían las amenazas concretas que podrían aparecer?

—Pongo gráficamente 90 días, pero es aguantar un poco más. Hoy por hoy vienen aumentos de las tarifas y cualquier persona va a terminar pagando un montón de dinero que antes no pagaba y los recursos son escasos. El que tiene un dólar va y lo saca de la cajita y lo cambia. Ahora, esto está descapitalizando a la gente porque muchos ahorraron durante un tiempo para tener un mango guardado y se los hacen sacar para seguir subsistiendo.

"Me parece que no es la forma de sacarle a la gente el dinero que está encanutado debajo de los colchones o enterrados. Me parece que va a venir bien esa moratoria que va a haber para que saquen realmente los que tienen mucha guita metida ahí y dejen de sufrir los pobres tipos que tienen que cambiar 50 dólares para seguir viviendo", expresó finalmente Reina.