Tras la aprobación del RIGI, qué sectores esperan potenciarse

Una de las grandes promesas y esperanzas del Gobierno de Javier Milei pasa por el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), que dará impulso a la llegada de capitales a distintos sectores de la economía, con eje en la energía y la minería, según observan los especialistas, ya que se trata de beneficios para inversiones a partir de los 200 millones de dólares, para foresto industria, infraestructura, minería, energía, tecnología, turismo, petróleo y gas, y siderúrgica.

En el proyecto se incorporó la condición de que para ser parte del RIGI deberán destinar, como mínimo, el 20% del monto total de la inversión a contratar proveedores nacionales, mientras que las especulaciones del Gobierno remarcan que solo en energía y minería los anuncios alcanzarían los cien mil millones de la moneda norteamericana en una década, especialmente con lo que representa Vaca Muerta.

vaca-muerta-jpg.

Con obras como gasoductos y oleoductos, nuevos puertos exportadores e infraestructura, el petróleo no convencional es el principal activo, y a ello se suma el potencial del litio, y las inversiones que lleguen de la mano de las energías no contaminantes, como parques solares y eólicos, además de las líneas y redes de transporte de esa energía.

Se habla de al menos cinco grandes proyectos energéticos y mineros que se verán favorecidos por el RIGI, y son los que permiten esa proyección de US$ 100.000 millones. El 75% corresponde a los no convencionales (u$s 8.569 millones), con foco principal en el petróleo (85%); en tanto sólo el 25% se destinará para bloques convencionales (u$s 2.792 millones).

En Vaca Muerta puede, como se dijo la vedette de esto, en lo que va de 2024, ya se superaron las 7.600 etapas de fractura y se espera cerrar el año con 18.000. En las principales inversiones, se anotan YPF con US$ 4.400 millones, PAE con US$ 1.600 millones, Vista con US$ 1.000 millones; Tecpetrol con US$ 500 millones, Shell con US$ 400 millones y CGC con US$ 360 millones, entre otras. Si a esto se suma el potencial que aportará el RIGI, la lista de inversiones posibles es ilimitada.

puerto-01-jpg.

Un proyecto de gran magnitud es el que en conjunto entre YPF y la estatal malaya Petronas, palnean para el Gas Licuado de Petróleo, con una inversión inicial de US$ 360 millones en partes iguales para una planta de procesamiento, que permitiría exportar a partir de 2027 el gas de Vaca Muerta. Busca alcanzar en la próxima década una exportación de 120 mm3/d por un valor de US$ 16.000 millones.

Se suma el proyecto para convertir a Río Negro en un polo mundial de exportador de hidrógeno verde, llamado Proyecto Fortescue, que sumaría inversiones por unos US$ 10.000 millones. Se podrían producir más de 2 millones de toneladas anuales de energía limpia, equivalente a demanda de unos 15 millones de hogares.

En materia minera, los proyectos en danza incluyen extracciones de cobre que generarían inversiones por más de US$ 20.000 millones. La proyección de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) estimó que en una década la demanda de cobre en el mundo puede crecer a casi 10 millones de toneladas, y recomienda que la Argentina se posicione a gran velocidad para satisfacer a parte de esos compradores.