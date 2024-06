El dólar blue vuelve a romper récords

El aumento del precio del dólar blue parece no tener techo y cerró a $1.335 para la compra y $1.365 para la venta. Esto representa un nuevo récord nominal y un incremento de $35. De esta manera, la brecha cambiaria supera el 50%, algo que no ocurría desde fines de enero.

A lo largo de junio, el blue aumentó $140, es decir, un 11,43%. Se estima que este aumento está relacionado con las inminentes vacaciones de invierno y el cobro del aguinaldo, más las complicaciones que está teniendo el Banco Central para acumular reservas.

De la mano, los dólares financieros acompañaron la suba. El MEP aumentó $10 y se cotiza en el Mercado Electrónico de Pagos en $1.304.70.

El Contado con liquidación, sin embargo, se mantuvo estable y se ubica en $1.312.30. En lo que va de junio, su valor se aprecia en lo que va de junio un 5,2%. Por otro lado, el dólar mayorista creció cincuenta centavos para colocarse en $909.

El valor en el Banco Nación es de $927,50 y tiene un promedio de venta en los otros bancos de $948,54.

El Banco Central compró US$ 43 millones y acumula compras por US$ 115 millones en lo que va de junio. Es la segunda jornada de compra al hilo tras los malos resultados que viene consiguiendo a lo cabo del mes. A tres días del cierre, apenas acumuló el 5% de lo que obtuvo en mayo. Por ese motivo, las reservas brutas del Banco Central aumentaron 76 millones de dólares y se encuentran en un nivel de US$ 29.781 millones