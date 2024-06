Cal viva: el escandaloso bautismo del Regimiento 14 de Paracaidistas

En un oscuro episodio que recuerda al trágico destino del subteniente Matías Chirino, el Regimiento 14 de Paracaidistas del Tercer Cuerpo de Ejército se convirtió en escenario de otro rito de iniciación brutal. El 17 de mayo pasado, 35 egresados fueron víctimas de un acto que dejó secuelas físicas y emocionales: les arrojaron cal viva en la cara.

Fuentes del Ejército admitieron que el incidente fue un error. Quienes debían llevar harina, por alguna confusión, arrojaron cal viva en su lugar. Los efectivos afectados fueron evacuados al Hospital Militar Córdoba, donde recibieron atención médica y se les realizaron estudios. Aunque un grupo reducido quedó en observación, finalmente todos fueron dados de alta.

Sin embargo, la historia no termina ahí. Jerónimo Argañaraz, abogado patrocinante del denunciante, conversó con veinte de los participantes del suceso. Están aterrorizados y temen represalias si hacen declaraciones o denuncian ante la Justicia. Han escuchado amenazas, como que "nadie tiene permitido manchar el nombre de la fuerza" y que "el que lo haga será tomado del cuello". Aunque algunos ya prestaron declaración, ninguno se animó a denunciar de arranque. Necesitan certeza y seguridad de que no habrá represalias.

Este episodio nos recuerda que la camaradería no debe cruzar la línea de la crueldad. Los paracaidistas merecen un inicio digno en su carrera militar, no una pesadilla de quemaduras y negligencia. El Ejército debe aprender de estos errores y garantizar que los rituales no pongan en riesgo la vida y la salud de sus miembros.