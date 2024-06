Gracias a Mendoza prohibirán la venta de medicamentos en kioscos del país

El Juzgado Federal número 2 de Mendoza resolvió darle la razón al Colegio Farmacéutico de esa provincia cuyana que en enero pasado presentó un recurso de amparo contra el permiso otorgado desde el Ejecutivo nacional para la venta de medicamentos en kioscos.

Mario Valestra, presidente del Colegio Farmacéutico de Mendoza, señaló en El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano.News), que, "esto es una acción de amparo del Colegio Farmacéutico de Mendoza, en conjunto con la Cámara de Farmacias de Mendoza, que presentamos el 12 de enero basado sobre los artículos 313 al 325 del DNU".

Entrevistado por el periodista Daniel Gallardo, valoró que, "esta acción de amparo era en estos artículos, que corresponde al ejercicio profesional, a la modificación de la ley 17765 que regula nuestra actividad profesional, sobre todo la presencia del farmacéutico en la farmacia y del director técnico para una farmacia y la dispensa de medicamentos de venta libre por parte de las farmacias".

"Este fue el articulado que objetamos, a la vez había otros en relación con droguerías. Pero estos eran los más importantes y la Justicia entendió nuestro reclamo justo y basado en lo que recomienda la OMS y basado en la importancia del farmacéutico presente en las farmacias en lo que se refiere al cuidado de la salud de los ciudadanos nos dio lugar a una cautelar de esta medida y esto ordena al Estado nacional hacer de ejecución inmediata. Es decir, que esta cautelar se da en todo el país", explicó.

Valestra admitió: "En primer lugar, es una alegría porque la Justicia reconoce nuestro esfuerzo y profesionalismo y también reconoce la importancia de la salud de la población. En segundo lugar, nos parece muy adecuada la medida, ha sido muy profunda, por ahí se puede cuestionar de por qué no fue antes, pero ha sido estudiado y los argumentos que da la Justicia son argumentos muy sólidos basados en experiencia y en situaciones anteriores".

"A su vez, basado en experiencias internacionales en por qué la importancia del farmacéutico presente y que no se considera farmacia sin farmacéutico, ni farmacias abiertas sin farmacéutico y medicamentos fuera del ámbito farmacéutico", consideró.

Y cerró: "Tenemos que aprender de los errores, de todas maneras el Poder Judicial puede apelar la medida, está en su derecho. Esto, al ser de orden nacional, tiene aplicación inmediata en todo el territorio. Es decir, había provincias que no tienen legislación propia, no es el caso de Mendoza. Sin embargo, era importante manifestar esta situación y llegar a esta conclusión para que no se vuelva a cometer algún tipo de error en relación a esto".

Producción Periodística: Daniel Gallardo