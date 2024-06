Las pymes viven un momento duro y de incertidumbre

Especialmente marcadas por la caída de la actividad económica y el consumo interno, el sector ve que entre las soluciones ofrecidas no aparecen herramientas que los contemplen, mientras se crean oportunidades especiales para multinacionales o grandes jugadores.

Julián Moreno, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), dialogó con Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 por Ciudadano.News), y destacó: "La gran mayoría de las pymes viven del mercado interno, algún sector muy chiquito está vinculado al petróleo o a la minería o al agro también; esos sectores la vienen llevando normalmente, tampoco están de fiesta pero están en ecuaciones similares al año pasado. Ahora, todas las pymes que están vinculadas directamente al mercado interno la están pasando muy mal, la gente no está consumiendo nada, apenas alimentos".

Julian Moreno apyme

Para ejemplificar, añadió: "Se cayó el consumo de leche líquida un 16%, imagínate que queda a los que hacen zapatillas, ropa o los metalúrgicos, porque la leche es lo último que dejas de consumir", entonces "si el escenario es este para las pymes se viene la noche, pero además no hay ninguna esperanza desde el gobierno".

Mercado puro y duro

Moreno recordó que "La semana pasada Caputo dijo que este gobierno no tiene plan productivo, 'no vengan a pedirme nada vinculado a lo productivo, nosotros dejamos que el mercado resuelva, es nuestra política y hasta aquí llegamos', y ahí nos tenemos que arreglar, en la selva, nos dejan así a la buena de Dios. No hay mercado, les aumento las tarifas, los insumos, buena suerte. Imagínate en esa escena qué queda para nosotros".

Apyme

También fue crítico con el régimen de grandes inversiones, explicando: "En el supuesto que las inversiones por el RIGI llegaran, llegan para sectores muy de capital intensivo y baja empleabilidad. Hoy todo el sistema de minería y petróleo ocupa 97 mil trabajadores, mientras que las industrias 1,7 millones de trabajadores", y si bien reconoció que puede haber buenas perspectivas para pymes que presten servicios en el área de energía o minero, "no es para un tipo que tenga más de 50 años o tenga dos o tres pibes, es para un universo muy chiquito de la sociedad que puede cumplir con ese régimen y puede tener un buen pasar con inversiones de alto vuelo en ese sector".

"Entonces, el RIGI puede tener beneficio en algunas provincias que tengan poco desarrollo y que va a darles un poquito de vida mientras dure, ahora al país le destruye el entramado productivo que supo caracterizar a la sociedad argentina", resumió.

pymesjpg

Ley propia

En este contexto, las pymes están elaborando un proyecto para presentar en el Congreso donde se contemplen sus demandas y necesidades. El presidente de APYME dio algunas precisiones: "Estamos trabajando en un proyecto de ley para esto. Si le estas dando a los inversores extranjeros la posibilidad de importar sin aranceles, ya que querés que compita, dame condiciones similares, ¿porque si no la seguridad jurídica dónde queda?, el que invirtió hasta ayer ya tiene menos derechos que el que va a invertir mañana, eso no es muy justo que digamos, entonces, hay muchas propuestas que vamos a intentar que prosperen, pero soy sincero, nada reemplaza el mercado, los clientes que se están cayendo".

"El nivel de actividad es muy bajo, el uso de la capacidad instalada es del 54% a nivel país y eso implicaría que haya un porcentaje muy importante de trabajadores menos. En cuanto te cae la actividad un 20%, 30% y vos tendrías que deshacerte del 20% o 30% de los trabajadores, y nadie tiene ese capital para poder despedir entonces, va despidiendo a cuenta gotas a medida que tiene un mango. Vamos a ir viendo este derrotero de desempleo durante un largo período pero de a poco", completó.