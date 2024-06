Qué vendrá en el país después del contraste entre la violencia y el diálogo

El Senado aprobó la ley de Bases y para ello fue necesario el voto de desempate de la vicepresidente Victoria Villarruelquien al fundamentarlo aludió a los hechos ocurridos en el exterior del Congreso y al clima en el que se debatió y se sancionó el proyecto.

La breve alocución de Villarruel fue abucheada por los peronistas, tal vez porque reglamentariamente en su función de presidir las sesiones no puede emitir opiniones, pero ese precepto no suele ser cumplido a rajatabla.

requirió la opinión de Nicolás Mayoraz, diputado nacional de La Libertad Avanza, quien expresó:

"Con relación a lo que ocurrió adentro del recinto que fue una Argentina distinta a la que vimos afuera, sabíamos que iba a ser muy peleada la votación, que estábamos muy justos con los votos y se vio reflejado las veces que tuvo que desempatar la presidente del Senado y lo que sucedió afuera es la Argentina que no queremos, más la de los delincuentes, los terroristas, los que quieren desestabilizar, los que no aceptan que fueron derrotados en las urnas y quieren hacer esta violencia".

"Lamentablemente hubo senadores que prendieron un poco a esto cuando hicieron esa pantomima de querer parar la sesión para ver qué estaba pasando afuera, Wado de Pedro y otros senadores que querían pasar a un cuarto intermedio, una cosa absurda, el mismo libreto que habían utilizado los Kirchneristas en la Cámara de Diputados cuando tuvimos la primera sesión de la ley bases que querían suspender por los disturbios que se estaban dando supuestamente afuera".

"Quedó claro que la Argentina ya no entra más en esa trampa, que con la violencia no se dialoga, que con los antidemocráticos de siempre, que quieren desestabilizar al gobierno los argentinos no quieren pactar más y eso se vio en el contundente respaldo que tuvo la ministra Bullrich y las fuerzas de seguridad que actuaron en forma para mí impecable", dijo Mayoraz .

-¿Cómo vendrá el tratamiento en Diputados?

-Lo grueso, mayoritario sí está acomodado, todavía ver Impuesto a las Ganancias porque era algo que pedían los gobernadores fundamentalmente, entonces al no aprobarse esta modificación que se había introducido en el paquete fiscal el Impuesto a las Ganancias se quedan los gobernadores sin una herramienta de recaudación que estaban reclamando".

"Llama la atención que algunos senadores que representan a las provincias y no tiene que ver el color político, sino las necesidades de las provincias, votaron en contra de esto así que, veremos cómo se comportan los diputados que responden a esos gobernadores y en ese caso se verá recién la insistencia en mantener la redacción de la Cámara de Diputados".

-¿Cómo ve las perspectivas para que Diputados imponga su criterio en dos puntos que fueron modificados en el Senado, Ganancias e impuestos a bienes personales?

-A mí se me abre un interrogante, habrá que ver realmente las consultas que hacen los diputados de cada provincia que responden a los gobernadores, si darán apoyo para insistir, nosotros creíamos que ese punto estaba bien, las modificaciones que se le hicieron a ese capítulo estaban bien y con esto creo que los más perjudicados son los gobernadores de la provincia".

"Ahora dependerá del apoyo que ellos den a la insistencia con el dictamen original, la media sanción que habíamos dado, no depende tanto de la Libertad Avanza, que tiene entre 38 a 41 votos, entonces, se necesita sí o sí de esas otras fuerzas del Pro pero también de las fuerzas representan a las provincias entonces, ahí está el kit de la cuestión y ver qué posición van tomando".

-El país tiene ley bases, el gobierno puede empezar a trabajar, ¿está preparado el gobierno para todos los cambios que quiere hacer?

-Claro que sí, hace seis meses que el gobierno asumió y que está esperando tener las herramientas para poder llevar adelante estos cambios, el gobierno está más que preparado para hacerlo, el mundo está esperando que estos cambios se empiecen a dar para que vengan las inversiones, haya estabilidad, también los argentinos de bien que quieren invertir en Argentina y salir de esta situación en la que estábamos viviendo en los últimos años.

-Se dice que no están todos los puestos cubiertos en organismos del estado y para aplicar los cambios que pretende el gobierno se necesitará mucha gente y sabemos que están enquistados todavía en muchos cargos o muchas oficinas públicas gente del gobierno anterior que seguramente trabajarán en contra del propósito de Milei

-Sí, hay muchos lugares donde todavía falta cubrir cargos, muchos lugares donde los que están juegan en contra del país y del gobierno pero todo eso se está de alguna manera solucionando así que, creo que más allá de esto no se detiene el cambio, el cambio que la Argentina votó no se detiene con nada, y la sanción de esa ley, que falta la sanción definitiva en Diputados le dará mayor impulso mayor a la Argentina, creo que vamos por una muy buena senda y se va a empezar a notar rápidamente.

-¿Cuándo empiezan con el tratamiento en Diputados?

-Todavía no nos juntamos con el presidente de la cámara, con Martín Menem que es el que tiene que convocar pero en principio sería para la semana próxima, no la que viene sino la otra, para el 26 de junio.

-Habiendo quedado afuera la privatización de Aerolínea, el Correo y radio y televisión Argentina, ¿está previsto un nuevo proyecto con otro tipo de proyectos individuales para cada caso?

-Es posible que se vuelva a insistir en una ley particular o el año que viene cuando si Dios quiere cambien las composiciones de las cámaras y se pueda plantear sin tantos obstáculos e inconvenientes como ahora, no era una cuestión esencial, sí era importante o una señal que se daba de que el gobierno estaba dispuesto a esto y puede ocurrir con una ley nueva o esperar al año que viene.