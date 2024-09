Comenzó el juicio contra la cocinera de Julio de Vido que se volvió millonaria

Nélida Caballero está sentada en el banquillo por presunto lavado de activos, luego de haber sido cocinera de la casa familiar de Julio De Vido y amasar una gran fortuna en pocos años.

Martín Hernández, ex diputado nacional y ex presidente de la UCR Formosa fue el autor de la denuncia que originó la causa, y contó detalles en diálogo con Círculo Político (Lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 y Ciudadano.News Radio): "Esta causa no solo que no a prescripto, sino que esta semana tuvimos la grata noticia que comienza el juicio oral, con lo cual es la última etapa de un proceso que arrancó en 2016, y ahora tenemos fecha de juicio oral en donde se va a dar una etapa importante del proceso, que es la posibilidad de condena o no a Nélida Caballero".

La acusada, en las últimas horas, declaro que había ejercido la prostitución para alcanzar este estatus de vida, y el entrevistado agregó: "Me puse un poco al día, a leer todas las constancias que salieron en el procesamiento que se fijó en 2018, hay una serie de circunstancias, hechos, pruebas, pericias. La verdad que la causa ha sido excelentemente guiada, más allá del tiempo, se ha hecho un muy buena investigación y tiene que ver con enriquecimiento injustificado, un incremento patrimonial excesivo, por parte de una persona que con el trabajo que tenía es incomprensible, cómo podía tener los bienes que llegó a tener".

Julio De Vido

"Uno pretende que todos podamos progresar independientemente de los trabajos, los oficios", añadió, "ahora nosotros habíamos sido denunciantes en varias causas del ingeniero De Vido, por las obras públicas vinculadas a la provincia de Formosa y al Gobierno nacional, en rutas multimillonarias con concesiones a Lázaro Báez, y por supuesto que esta situación nos vincula a De Vido y a su círculo más íntimo, por eso de alguna manera pudimos detectar esta situación con una persona que estaba vinculada casi en lo personal con De Vido, y que vimos una cuestión que sorprendió de arranque: entre el 2011 y el 2015 una mujer que trabajaba como servicio en casas particulares, de cocinera, tuviera en Formosa un campo, vehículos de alta gama, emprendimientos comerciales, que tuviera una vida no compatible con la profesión, el oficio que tenía. En Formosa hay un hotel muy grande y muy vistoso, donde se hacen casamientos, fiestas de 15, y la hija de esta señora hizo un 15 multimillonario, y por supuesto que llamó la atención de todos".

"Pusimos la lupa y la verdad que saltó un incremento patrimonial injustificado al lado de una persona que estaba visualizada como el hombre que manejaba toda la caja del gobierno nacional", remarcó.

A partir de lo que se ventila en este juicio y lo que pueda probarse también se consultó si existe la posibilidad de que Julio De Vido tenga una nueva imputación: "En una de las primeras actuaciones del fiscal Marijuan, precisamente la causa por complicidad, comienza a ser investigada en función de las denuncias que tenía Julio de Vido. Y lo que nosotros pretendíamos era que no solamente se vinculara una denuncia, una investigación y una eventual condena para quien había incrementado de manera injustificada su patrimonio, sino fundamentalmente el delito de lavado de activos vinculado a la persona que estaba cercana a ella, que podría haber brindado esa cobertura de lavado de activos que era Julio De Vido, esperemos y quedará visible eventualmente en este debate si de Vido tenía algo que ver o no".

Declaró haberse enriquecido con la prostitución

"En Formosa era pornográfico el nivel de corrupción vinculado a la obra pública. Insisto con licitaciones edificadas en donde era favorecido Lazara Báez y Cristóbal López con obras multimillonarias que no se hacían, que se arrancaban y no se terminaban, con sobreprecios escandalosos. Eso era Formosa y eso era compatible con la metodología del modus operandi que tenía el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con De Vido a la cabeza en cuanto al manejo de la obra pública y corrupción", explicó a continuación.

"Todavía la justicia tiene una deuda con los argentinos. En Formosa y en cada una de las provincias en donde se permitió y fueron cómplices de la corrupción generalizada, porque que De Vido o Cristina Fernández esté condenada tiene que ver con actos de corrupción, ahí tiene que ver la segunda parte de la investigación, que hace falta, y que es la responsabilidad local", concluyó.