Midieron el nivel de aprobación a Milei y esto es lo que sucedió...

Un nuevo trabajo investigativo realizado por Demokratía, en 12 departamentos de Mendoza, arrojó que un 48,55 "aprueba" la gestión que viene encabezando Javier Milei desde el 10 de diciembre del año pasado. El 41,93 "desaprueba" el rumbo adoptado por el Ejecutivo, y el 9,52% dijo no saber.

El oasis Norte de la provincia cuyana está compuesto por la superficie total y/o parcial de doce departamentos: Ciudad, Godoy Cruz, Maipú, Guaymallén, Luján de Cuyo, Las Heras -integrantes estos del Área Metropolitana de Mendoza-, Lavalle, San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.

Nicolás González Perejamo, director de Demokratía, afirmó en el programa Sin Verso de Ciudadano News: "Hicimos encuesta presencial en el oasis norte de Mendoza para saber qué opinaban de la gestión de Javier Milei y el 48,5% aprueba, el 42% desaprueba y hay un 2,5% que eligen mantenerse al costado, no se la juega".

Luego de la introducción agregó: "Y creo tiene que ver con que, esto lo medimos y publicamos en julio y lo hemos vuelto a publicar ahora y vemos un intervalo de gente que aprobaba la gestión del gobierno nacional en abril, que después decidió pararse a un costado y ahora en septiembre pasó a desaprobar la gestión. Por ahí el no sabe no contesta, no tiene que ver con algún nivel de inconciencia. Aunque algunas personas estén en ese grupo, si no tiene que ver con no tomar partido porque lo que atraviesas las sensaciones con relación al gobierno nacional con un coctel ambivalente".

"Por un lado, los mendocinos, los argentinos percibimos que tenemos un superávit. El dólar está a valores impensados porque cualquiera que hubiese pronosticado hace un año el valor del dólar de hoy lo hubiésemos tratado de loco. Tenemos una inflación decreciente y en esos números están los argumentos de la gente que tiene algún nivel de expectativa y esperanza con el gobierno nacional", explicó.

A nivel nacional, a Javier Milei el promedio de la aprobación de su gestión hoy tiene mayor cantidad de personas que la desaprueban que las que la aprueban. "Esto lo vemos con el observatorio de encuesta que tenemos, donde agarramos todas las consultas que circulan a nivel nacional y las metemos en un sistema informático que tenemos. Y en las encuestas nacionales, Milei está entre un 40% y 45% de aprobación, es el promedio nacional", consideró.

"Las encuestadoras que dan números más altos son las afines al gobierno y hay encuestadoras que dan números bajos, pero el dato es que en la gran mayoría de las encuestas nacionales a Milei la gente lo castiga más de lo que lo aprueba. Se ha dado un efecto en el último mes que tiene que ver con que la desaprobación, hay más gente que desaprueba", remarcó.

Y añadió: "Venimos viendo una especie de demora en la forma en que la gente en la provincia de Mendoza califica al gobierno nacional. Estamos como dos meses atrasados nosotros y esto tiene que ver con que en Mendoza el triunfo de Milei fue categórico, el más importante a nivel nacional después de Córdoba. El dato relevante es que hay dos núcleos de argumentos y la gente está en el medio, no hay un núcleo duro de ningún partido ni espacio político, pero sí vemos que la gente está en el medio entre argumentos positivos como los que mencioné, y, por otro lado, el caminito de la economía cotidiana de los mendocinos".

"En el primer trimestre del presidente la gente había aplaudido su discurso de ajuste y reordenó su economía de alacena de una manera brutal. Empezó a prestar atención a cuánto tiempo estaba prendida la hornalla, cuánto se demoraban en la ducha, cómo iban a ir a laburar para tratar de ahorrar combustibles. Empezar a usar las terceras marcas, ajuste que era para la casta, pero la gente con algún nivel de solidaridad que estaba muy vinculado a tratar de sobreponerse al problema hizo lo propio. Sabía que se venía un tiempo picante, que había habido una fiesta y había que sincerarse", detalló.

En el segundo trimestre, "la gente se dio cuenta de que con el ajuste y la reorganización del gasto no alcanza. Entonces, vimos que los mendocinos empezaron a cambiar la forma en la que laburaban y existía una tendencia que tenía que ver con renunciar a los espacios cuentapropistas o independientes y tratar de volver a la relación de dependencia en más de un laburo. Porque mejor pájaro en manos que cien volando. Y en escenario de crisis la gente busca certeza aun perdiendo la posibilidad de obtener mejores ganancias y aquellos que ya estaban laburando pidieron sacar horas extras o metieron alguna changa el fin de semana", asumió.

"En el tercer trimestre de Milei se empezaron a romper cosas que antes no se rompían y en una economía doméstica que estaba atada con alambre, cuando se te rompe el amortiguador del auto, un electrodoméstico, le queda la campera chica al pibe ya no hay de donde sacar. Porque ya habías hecho los dos esfuerzos entonces, ahí vimos y es lo que estamos proyectando en la encuesta que venía una curva de crecimiento que era leve. Y entre julio y septiembre la curva de la aprobación se pronuncia hacia abajo, pero la de desaprobación quebró hacia arriba. Milei tenía 30 puntos de desaprobación en abril, 30 puntos de desaprobación en julio y ahora tiene 42", enfatizó.

El principal elemento del contrato electoral que la gente firmó con Javier Milei, "es la economía, entonces compraste un auto porque era barato, generaste tu acuerdo ahí. Ahora, te das cuenta de que está todo fallado y después te quieren cobrar un impuesto que no te habían dicho. Te saltaron diez multas y te diste cuenta de que tenés que hacerle dos arreglos, dejó de ser barato el auto y empezás a encontrarle el pelo al huevo", señaló.

"Hemos preguntado, por ejemplo, cuánto le molestó a la gente el veto a la movilidad jubilatoria y no ha sido una cuestión que haya herido de muerte al presidente, pero sí vemos que el desgaste económico hace que los argumentos sean válidos para sacarte el apoyo. Y el dato cuantitativo que mejor lo expresa es la cantidad de búsquedas que tuvo en Google el tema del paro universitario. No lo buscó nadie porque es una cuestión de nicho. Ahora, cuando se empiezan a juntar micro problemas y no venís resolviendo el problema, te estás configurando un escenario complicado y con relación al pronóstico, un aporte, se han anunciado 20% más de corte de energía eléctrica en el próximo período estival", detalló.

Por esta decisión del gabinete de mantener la balanza de gasto en cero, "y no comprar hidrocarburos para sostener el sistema de energía eléctrica que es un sistema mixto y que tiene mucha fuente de energía térmica, pero además, todavía hay un atraso del 30% en la tarifa, la gente se desilusionó", advirtió.

"Y en Mendoza además vamos a tener problemas con el agua como todos los años. Tendremos un verano con tarifas, sin agua y sin luz. Y si a eso sumas, que parece en lo discursivo, tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional están muy sólidos a la hora de agarrar y no facilitar herramientas para generar alguna tregua con la gente, las sensaciones se complican. Todo tiene que ver con la sensación de bienestar y probablemente esta tendencia que se acentúa de manera repentina con relación a la desaprobación es seguir creciendo", analizó.

Anticipó que, "lo que veo como contrapartida de la esperanza a Milei es el acceso al crédito, que es la forma en la que el presidente que no va a incidir generando aportes económicos desde el Estado nacional. Para que haya una movilidad económica rápida en el corto plazo, no habrá obra pública, planes sociales, no habrá subsidios a las actividades económicas, pero el ordenamiento de la macro puede incidir en los créditos para el ciudadano de a pie y crea que accede a bienestar aunque lo pague en 12 cuotas. Y que eso genere sensación de alivio que la gente está pidiendo a gritos porque esto es innegable. Todos sabemos que las cosas siguen saliendo todos los días un poco más caras. Se desaceleró la inflación, pero hay un conjunto de cuestiones para las que no nos está alcanzando".

"Habrá que ver si la carrera esta la gana el ruido de la olla contra la cuchara o si la gana la expectativa y el bienestar que generará en algún sector de la población poder acceder a poder comprar cosas que necesiten en 12 cuotas con niveles de interés más normales. El modelo de comunicación del gobierno ha fracasado y la prueba es la cadena nacional del otro día. No solo demuestra que fracasó el modelo de comunicación, sino además que lo que yo digo es cierto. El decrecimiento de la imagen de Milei fue una cuestión que prendió las luces rojas en el triángulo de hierro y decidieron sacar a su máxima figura y tratar de reconectar con su audiencia porque está perdiendo audiencia, Milei salió a decir que aún falta poquito, pero todavía no pasamos el desierto y no ha habido alivio, lo único que viene es seguir haciendo sacrificio", señaló.

Admitió que, "de manera personal, creo que hay un doble discurso que es para la gilada que es con el presidente hablando del ajuste, a los gritos en el Congreso presentando el presupuesto en un hecho que buscó ser más un hito comunicacional que una cuestión de gestión o de multiplicación de agentes informados. Si no un acto político para tratar de revertir una tendencia que vienen viendo, pero al otro día se juntaron los ministros con los gobernadores y les dijeron lo que dijo el presidente son 60 mil millones de ajustes a las provincias. Lo que es cierto es que hay distancia entre los hechos y el discurso y la gente no lo escucha, se cansó y estaba cansada desde antes y el contrato electoral tenía como ítem único una economía normal".

"La misma cantidad de gente que nos respondió antes de que se fuera Alberto, que estaba pensando en irse del país es la que nos respondió hace dos meses, que sigue pensando en irse afuera", cerró.