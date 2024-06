Durísimo informe de la SIGEN contra un fideicomiso que manejaba Grabois

La Sindicatura General de la Nación elevó un informe al Gobierno donde deja a la vista irregularidades en el fideicomiso que durante el último mandato kirchnerista manejaba la gente de Juan Grabois, llamado Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). El escrito fue llevado al Gabinete por el ministro de Economia, Luis Caputo, y expone que la secretaria de Integración Socio Urbana, Fernanda Miño, militante del grupo de Grabois, administró fondos millonarios para urbanizar barrios vulnerables.

El trabajo de la SIGEN advierte, entre otras cosas, "falta de un sistema integral de seguimiento y monitoreo", "debilidades en los procesos de contratación", "demoras generalizadas en los plazos de ejecución de obras" y "retrasos en las rendiciones de cuentas". Se agregan "falta de documentación sustentatoria en los expedientes analizados" de las contrataciones, "Unidades Ejecutoras que no informan al Fideicomiso los proyectos de pliegos y de actos administrativos de manera previa a la aprobación de la adjudicación" de las obras, y aclara que "no surge de los expedientes que se hayan aplicado los procedimientos previstos para la selección de beneficiarios y los controles que se debe llevar a cabo" y que "no existen evidencias en los expedientes acerca del criterio de selección o asignación de obras a las cooperativas de trabajo o grupos asociativos de la economía popular".

obra-integracion-socio-urbana-600x330

Las obras fueron asignadas a cooperativas, pero estas no pudieron demostrar tener los antecedentes suficientes para ganar esas adjudicaciones millonarias, ni siquiera demostraron idoneidad para el cumplimiento de las prestaciones requeridas y también denuncian "adjudicaciones de proyectos a entidades cuya localización geográfica se encuentra a distancias considerables de las obras".

Sobre 65 cooperativas, la SIGEN sostiene que "diez fueron inscriptas en un rubro afín a la construcción en el mismo año o posterior al que se le adjudicó una obra", y ejemplifica con un caso: "Cooperativa de Provisión, Transformación, Industrialización, Consumo, y Comercialización Campesina", que recibió $598.759.091 fue inscripta bajo el rubro "dulces y mermeladas, carnes y hortalizas".