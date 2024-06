Carlos Castagneto: "Hoy es un antes y un después en la política argentina"

Al mediodía de este jueves, comenzó en la Cámara de Diputados la sesión especial para convalidar el proyecto de Ley Bases y el Paquete Fiscal, que incluye la reposición del impuesto a las Ganancias.

Sin embargo, minutos antes de la sesión, Carlos Castagneto, diputado nacional por Buenos Aires de UxP, habló en el programa Sin Verso, de Ciudadano.News, y consideró que "hoy es un antes y un después en la política argentina".

—Germán Martínez dijo que Ganancias se va a judicializar, ¿Cuál sería la vía o excusa para hacerlo?

— El reglamento dice que si hay modificaciones como es la Ley Bases se trata y se pueden aceptar las modificaciones realizadas por el Senado, ahora, en el caso de Ganancias, Bienes Personales y el artículo 111 la Cámara de Senadores lo eliminó directamente es decir que cuando volvió (a Diputados), ya no existían, entonces, esto conlleva a que si hoy los incorporan nuevamente estaría votado dos veces por Diputados y no por el Senado entonces, no tiene validez legal. Entonces, nosotros, que somos los legisladores que dictamos las leyes, estamos violando la propia Constitución que dice cómo es el formato de una ley.

—¿Cuándo vuelve a la cámara de origen no está la opción de votar por la versión que salió de Diputados o la que salió de Senadores?

—No, porque la cámara revisora, en este caso, como entró por Diputados, es el Senado. El Senado no lo votó, entonces, vuelve a Diputados y lo vuelve a incorporar, no puede volver por reglamento otra vez al Senado, si no sería un ida y vuelta constante.

"Se termina hoy la Ley Bases y la reforma tributaria, entonces, quedaría votado por Diputados, no votado por el Senado; el tema clave es la exclusión", dijo el diputado.

"Lo que votó Diputados y lo que votó el Senado ya es ley, hoy simplemente se tratan las modificaciones en algunos artículos que hizo el Senado. No tendríamos que tratar ni Ganancias, ni Bienes Personales, ni el artículo 111, porque no está, no existe", comentó.

—¿En qué se basa entonces el oficialismo para tratarlos, de guapo?

—Creo que el oficialismo no conoce el reglamento porque son 38 diputados, el problema son todos los grupos dialoguistas, que conocen bien el reglamento. Ayer el presidente de la bancada radical, Rodrigo De Loredo, dijo que iba a ser judicializado, entonces, ¿nosotros que somos legisladores vamos a votar una ley que sea ilegal?, es una locura.

"Hoy es un antes y un después en la política argentina o somos un país con derechos o al salir esta ley bases vamos a ser un país que pierda muchos derechos que tantos legisladores a lo largo de tantos años pudieron legislar y dejaron que Argentina sea uno de los países de mayor seguridad social del mundo", concluyó.