El Gobierno repudió el intento de golpe de Estado en Bolivia

La Argentina sentó su postura rápidamente frente al intento de golpe de Estado que se llevó a cabo en Bolivia contra el Gobierno del presidente Luis Arce.

Quién inmediatamente notificó esta posición fue la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, quien usó su cuenta personal de la red social X para condenar "los violentos golpes de Estado" y señalar que solamente "en las urnas" se cambian los gobiernos, aunque deslizó: "Sean buenos o malos".

De todos modos, el posteo de la canciller no hace mención al país vecino ni a su mandatario.

"Los gobiernos, sean buenos o malos, gusten o no, se cambian únicamente en las urnas. No se cambian con violentos golpes de Estado. La democracia no se negocia", reza el mensaje de la canciller, dado a conocer una vez que ya había sido frenada la asonada militar que sitió al palacio presidencial de La Paz, conocido como el "Palacio Quemado".