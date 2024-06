Horas críticas: militares mantienen el asedio sobre el Palacio presidencial de La Paz

El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, advirtió, este miércoles 26 de junio, sobre "movilizaciones irregulares de algunas unidades del ejército" a través de un posteo en la red social X, mientras se veía a efectivos del Ejército reuniéndose en plazas y lugares neurálgicos de la capital, La Paz, de acuerdo a los videos compartidos en las redes sociales, mientras que el exmandatario Evo Morales denunció que "se está gestando un golpe de Estado".

"Denunciamos movilizaciones irregulares de algunas unidades del Ejército Boliviano. La democracia debe respetarse", expresó Luis Arce en el posteo, mientras podía verse a militares cercar la Plaza Murillo, en La Paz.

Poco antes, el ex mandatario Evo Morales había denunciado un supuesto "acuartelamiento" de las Fuerzas Armadas, y convocó a movimientos sociales afines a defender el gobierno constitucional.

El presidente Luis Arce discutiendo con el líder de la movilización militar, General de división Juan José Zuñiga

"Desde hace una hora, comandantes de divisiones, instruyen a comandantes de regimientos a retornar inmediatamente a sus cuarteles para esperar nuevas disposiciones(acuartelamiento). Esto levanta muchas sospechas del movimiento militar en Bolivia", escribió en su cuenta de X el líder cocalero.

Vehículos de transporte blindados y efectivos militares se apostaron alrededor de la sede del Ejecutivo, sin que se conociera información oficial, reportó la página online del medio La Razón de Bolivia.

En tanto, también se supo que el ex jefe del Ejército, General de división Juan José Zúñiga, se presentó en el Palacio Quemado (sede del Ejecutivo), escoltado por un vehículo blindado y armado, a menos de 24 horas de ser destituido de su cargo, por una serie de declaraciones realizadas en contra de que Evo Morales accediera a un nuevo mandato presidencial.

Ayer martes, Zúñiga enfatizó que las Fuerzas Armadas bolivianas detendrían al expresidente Evo Morales si intentaba presentarse como candidato en los próximos comicios presidenciales de 2025.

"Ese señor no puede volver a ser más presidente de este país. Legalmente está inhabilitado. La Constitución dice que no puede ser presidente más de dos gestiones y el señor ya ha sido tres, cuatro gestiones, re, re, reelegido; las Fuerzas Armadas tienen la misión de hacer cumplir la Constitución Política del Estado", dijo Zúñiga en el programa No Mentiras.

Mientras, a las 15:01, (16:01 de Argentina), Evo Morales volvió a postear en X y afirmó que "se gesta un golpe de Estado".

"En este momento se despliega personal de las Fuerzas Armadas y tanquetas en la Plaza Murillo. Convocaron a las 3:00 pm a reunión de emergencia en el Estado Mayor del Ejército en Miraflores con uniformes de combate. Convocamos a los movimientos sociales del campo y la ciudad a defender la democracia", escribió el líder del Movimiento al Socialismo (MAS).