El documento desclasificado de la SIDE y el rol del kirchnerismo en el encubrimiento de Irán

La desclasificación de un documento secreto de la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado, actualmente AFI, Agencia Federal de Inteligencia) echa luz sobre el involucramiento de Irán en los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA, y a la vez, pone en relieve la gravedad del pacto con el país del Golfo Pérsico que llevó adelante el kirchnerismo, por el que enfrenta la Justicia y que derivó también en el asesinato del fiscal Alberto Nisman.

Miguel Ángel Toma fue titular de la SIDE en aquellos tiempos, de ahí que se lo llame Informe Toma, y es un reconocido dirigente que ha ocupado cargos muy importantes. Sobre el tema del informe dialogó con Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 por Ciudadano.News), donde expresó: "Cuando se intenta iniciar el pacto con Irán, allá por el año 2010, cuando el canciller (Héctor) Timerman y el canciller iraní se reúnen en Siria, en Alepo, evidentemente lo que estaba ocurriendo era una decisión política de Cristina Fernández, de realinear políticamente a la Argentina, alejándola de Occidente, es decir, alineándose en América Latina con todos los peores del barrio, como suelo decir, con la Bolivia de Evo Morales, la Venezuela de Maduro y Chávez, el Ecuador de Correa, y Cuba, por supuesto, Nicaragua, etcétera. Eso en lo regional, en lo internacional evidentemente era con Rusia y básicamente con Irán".

Miguel Ángel Toma

El pacto ruin

Para el dirigente, "Nunca supimos claramente cuál fue la motivación real de este intento de realineamiento, lo que sí quedó siempre claro es lo que buscaba Irán con esto, que era levantar las circulares rojas que Nisman había pedido oportunamente a Interpol y que le impedía a muchos ministros y funcionarios de alto nivel de Irán circular por el mundo", y a la hora de evaluarlo sostuvo: "ustedes lo dijeron con toda claridad, un acto ruin, porque tanto el Canciller como la Presidente sabían perfectamente tenían expreso conocimiento de ese documento, que si bien era clasificado, no lo era para el Presidente de la Nación, que sí tenía perfecto conocimiento de lo que había avanzado el fiscal Nisman"

"La única explicación que existe acá es algún interés de naturaleza económica vinculada al lavar los fondos de la corrupción, o en como opinan algunos analistas políticos el intento de buscar en Irán cubrir las falencias en materia energética que la política de ese gobierno había llevado al fracaso que vivimos", remarcó Toma.

Firma del memorándum Argentina Irán

Con respecto a la colaboración de los servicios de inteligencia israelíes en la causa, el entrevistado señaló: "Recientemente hubo un documento del gobierno confirmaba absolutamente todo informe AMIA, todo lo que había avanzado Alberto Nisman a partir de ese de ese documento. Realmente la colaboración que tuvimos y el intercambio de información con todos los servicios colaterales durante toda la gestión mía y durante el desarrollo de este documento fue muy importante", y destacó que el trabajo "permitió incluso aportarle a Estados Unidos muchos elementos que ellos no tenían respecto de la situación o determinadas cuestiones vinculadas al terrorismo islámico".

El asesinato de Nisman

Como dejó claro durante toda la entrevista, Toma valoró mucho la tarea de investigación del fiscal Alberto Nisman, y respecto al esclarecimiento de su muerte subrayó: "Confío que la investigación pueda avanzar. Lamentablemente durante todo el gobierno kirchnerista, el último gobierno, todo lo que se había avanzado fue de una manera u otra neutralizado y ralentizado. Bueno, ojalá que con este cambio de administración la Justicia no se sienta presionada y avance. Indicios hay, yo no estoy en condiciones de revelarlos, pero hay indicios que plantean líneas investigativas vinculadas a esa investigación. Yo en lo personal tengo la certeza, la íntima convicción que detrás de esto también estuvo Irán, pero con el apoyo de las estructuras de la inteligencia paralela que desarrolló el kirchnerismo a partir del dos mil diez, cuando constituye una estructura de espionaje interno, ilegal y paralela en cabeza militar de Milani. Yo creo que ahí hubo un maridaje que permitió que finalmente Nisman, que era una piedra en el zapato para concretar el pacto con Irán del cual estuvimos hablando, había que eliminarlo. Y había que eliminar también a la estructura de la Secretaría de Inteligencia que lo apoyaba. A la estructura de inteligencia le hicieron una purga que prácticamente la destruyeron y bueno, Nisman terminó asesinado".

Nisman-4

El entrevistado, además, abundó sobre las responsabilidades de los gobiernos k en el encubrimiento del atentado: "Cristina Fernández, como dije recién, conocía perfectamente, no solo el informe AMIA, sino también los avances que había desarrollado Alberto Nisman, con lo cual ella sabía perfectamente, y Timerman también, y todos los funcionarios que estaban al tanto de esto, incluido Carlos Zannini, que opera sobre Nisman con una fuerte presión para obligarlo a dejar de investigar a Irán y a hezbollah. Esto me lo cuenta el propio Alberto Nisman, de manera que no solo sabían de todo esto, de las características del funcionamiento de la matriz terrorista de Irán, sino que además presionaron fuertemente tanto, insisto, al fiscal Nisman, que se negó y terminó muerto".