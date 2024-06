En Rosario, Milei convocó a firmar el Pacto de Mayo el 9 de Julio en Tucumán

El presidente Javier Milei encabezó el acto oficial por el Día de la Bandera en Rosario, provincia de Santa Fe, donde lanzó una nueva convocatoria a todos los sectores políticos para firmar el Pacto de Mayo el próximo 9 de julio en Tucumán.

En un discurso en cadena nacional, el jefe de Estado pidió dejar de lado las diferencias partidarias para trabajar en que la Argentina vuelva a ser una potencia mundial.

Milei estuvo acompañado por ministros de su Gabinete, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin.

"Quiero aprovechar este día con la Bandera argentina flameando en el cielo, avanzada ya la sanción de la 'Ley Bases' y el paquete fiscal, para convocar a todas las autoridades nacionales, los gobernadores, los expresidentes, los miembros de la Corte Suprema, empresarios y trabajadores a que nos encontremos la noche del 9 de julio en Tucumán para firmar el Pacto de Mayo", resaltó Milei.

El líder libertario expresó al respecto que desea "que este año sea recordado en la historia como el punto de inflexión" en el desarrollo del país.

Javier Milei.

Y después enfatizó en que "es fundamental que todos aquellos que compartimos la causa de la libertad depongamos las anteojeras partidarias, nos desprendamos de nuestros intereses particulares y trabajemos juntos para establecer el nuevo orden económico".

En su convocatoria, Milei incluyó a "todas las autoridades políticas, gobernadores, dirigentes, los expresidentes, la Corte Suprema, los empresarios, los trabajadores y toda la ciudadanía".

El Presidente destacó varias veces en su discurso a Manuel Belgrano y cuestionó a los dirigentes del Triunvirato que desde Buenos Aires no reconocían la nueva bandera, trazando un paralelismo con lo que considera una casta política que le pone piedras en el camino a su gestión.

En ese sentido, el primer mandatario recordó que "cuando Belgrano escribió al Triunvirato para que reconocieran la bandera (...) la dirigencia política en Buenos Aires aun no hablaba de independencia, hablan de un gobierno autónomo. Querían cuidar las formas, como aún les gusta hacer a algunos hoy, aún guiados por el miedo, porque no se animaban a ser libres. Otros porque directamente querían seguir siendo súbditos".

El Presidente destacó además que "Belgrano no esperó las órdenes de nadie" y remarcó: "Era un maximalista de la libertad, no había peros. La libertad no pide permiso, la libertad se impone, no espera las ordenes de ningún burócrata".

Previo al discurso del primer mandatario, Pullaro agradeció la presencia del mandatario, pero al mismo tiempo le reclamó fondos para obras, educación y un programa federal de desarrollo.

Refiriéndose al acto de este jueves, en su breve discurso el mandatario provincial lo destacó como "muy importante, porque durante años fue un acto ninguneado, olvidado y politizado".

Otra gira presidencial

Esta tarde, el Presidente partirá a las 19 rumbo Madrid para realizar una nueva gira europea que incluirá a Alemania y República Checa.

El primer destino de la novena gira internacional de Milei será Madrid, donde este viernes recibirá una distinción por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y después, por su condición de referente libertario, recibirá un premio en el Instituto Juan de Mariana.

En tanto, el sábado viajará a Alemania para recibir otra distinción, esta vez de la fundación liberal Hayek en Hamburgo, y al día irá a Berlín, donde se reunirá con el canciller Olaf Scholz.

Finalmente, el lunes viajará a República Checa, donde mantendrá un encuentro en Praga con empresarios y después con el primer ministro Petr Fiala. Luego de recibir otro premio por ser considerado un referente liberal, Milei visitará al presidente checo, Petr Pavel.

Con información de NA