Gabriel Pradines: "Todo el radicalismo estuvo trabajando para ganarnos en la interna"

Gabriel Pradines se adjudicó el triunfo en las elecciones internas del PRO de Mendoza, y se convirtió en el nuevo titular del partido en la provincia, al imponerse a la referente macrista Hebe Casado, además vicegobernadora.

El senador provincia indicó en el programa Sin Verso, de Ciudadano.News: "Estuvo todo el aparato del radicalismo laburando para ganarnos en la interna".

-¿Tuviste el llamado de tu contendiente, Hebe Casado?

-Lamentablemente no, sí de Pepe Micheli, vicepresidente, pero no es un tema mío eso.

-¿Qué le dirías a Hebe Casado que quiere ir a la Justicia porque denuncia irregularidades y falta de transparencia?

-Hay que preguntarle a ella por qué denuncia y dice eso. Hubo una junta electoral en Mendoza que fue removida, que tenía mayoría de Hebe Casado, por la cantidad de trampas y picardías que hicieron y la removió el PRO nacional. Ahora pasó todo lo contrario, el PRO está intervenido todavía y en todo este proceso hubo un testigo, un veedor nacional de principio a fin y siempre falló a favor nuestro y en contra de Hebe. Porque primero, queríamos que hubiese elecciones, ellos no querían, y segundo, que fuesen transparentes las elecciones y eso fue lo que terminó pasando ayer. De esta manera, el PRO nacional estuvo monitoreando que fuera todo bastante correcto, y por suerte hubo veedores judiciales. Los informes que realizaron indicaron que se han realizado como corresponde.

-¿Cuál es el rumbo del PRO, tomando las declaraciones del presidente Javier Milei en TN, donde habla de una fusión?

- No, el Presidente no dijo eso. Si no que habló más de que hay muchas coincidencias a nivel nacional, pero si quiere Mauricio Macri, en lo cual, nos sentimos un poco adelantados desde Mendoza que necesitamos ser un partido propio e independiente de cualquier otro partido político y eso es lo que viene. Ayer los afiliados del PRO recuperaron el partido y la independencia. Ahora, arranca una nueva etapa. Tenemos que fortalecer el partido para darles una opción electoral a los vecinos.

-A nivel nación, hay diferentes especulaciones y algunos hablan de la ruptura de Patricia Bullrich con Mauricio Macri...

-Mauricio Macri es uno de los referentes máximos y es la primera vez que es presidente. Está bueno que él haya tomado la posta de esta nueva etapa para recuperar la identidad. El Pro fue un partido que buscó gobernar y nació después del que se vayan todos, los discursos del 2010, 2015. Fue un espacio, donde el sector privado brindó desde su experiencia a la política. Siempre fue este discurso del PRO que tiene similitudes con el de la Libertad Avanza. Tal vez ahí es donde se hace un poco las coincidencias discursivas, pero somos un partido distinto, vemos la política de una manera distinta. Estamos de acuerdo en que tenemos que dejar de joder la vida al privado, pero que el Estado sea eficiente y funcione.

Estoy profundamente agradecido por la confianza de los afiliados del PRO en Mendoza 💪🏼



A pesar de la intromisión de Cornejo hemos logrado recuperar la independencia del PRO. Este triunfo es de todos los que creen en una nueva alternativa política para Mendoza.



Gracias al equipo... pic.twitter.com/ClR65DwP3u — Gabriel Pradines (@GabrielPradines) July 1, 2024

-El 2023 para el Pro arrancó una interna argumentando que "el que gane, ocupará un lugar para el sillón de Rivadavia" y de repente terminaron terceros...

-No tengo una respuesta en una frase, sobre todo tiene que ver con que hubo una conducción del PRO que estaba más preocupada en fusionar el PRO al radicalismo que en fortalecer su propio partido. Hoy se debe intentar que el partido sea un espacio independiente, fuerte y tratar de que los trapitos no salgan hacia afuera. Hace dos meses, el partido nos pidió a los dirigentes de Mendoza que compitan, pero no vayan a la Justicia y a los medios, compitan. El sector de Hebe Casado fue a los medios y a la Justicia, hizo todo lo contrario, porque no le hace bien al partido y a la política. Tampoco porque a la gente no le importan todos estos temas, les importa que el centro de salud funcione.

-En esa búsqueda, se dice que hubo una baja participación de gente que fue a acompañarlos en los comicios en general...

- No sé quién dice, pero no, al contrario, fue bastante gente a votar, porque normalmente a una interna de un partido va entre el 10%, 15% de los afiliados y ayer fue casi el 30%. Estuvo todo el aparato del radicalismo laburando para ganarnos en la interna del Pro, fue picante y complicado para nosotros. Fue mucha gente a votar, mucho más de lo que se esperaba.