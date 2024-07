"El peronismo es la opción al experimento anarco capitalista liberal libertario"

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó en la quinta de San Vicente un acto por los 50 años del fallecimiento de Juan Domingo Perón, el 1 de julio de 1974, y volvió a criticar el Pacto de Mayo, al asegurar que "nuestro único pacto es con el pueblo, con la Patria, y no lo vamos a traicionar por una foto".

Desde la quinta - museo donde vivió el tres veces presidente, el actual mandatario bonaerense inauguró las refacciones realizadas en el recinto al conmemorarse las cinco décadas de la muerte del líder justicialista y, en una jornada plena de liturgia, ofició como anfitrión de las distintas tribus del movimiento.

Además de Kicillof, participaron del acto la vicegobernadora, Verónica Magario; el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela; la senadora nacional por Catamarca, Lucía Corpacci; el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner; e intendentes y funcionarios de la Provincia de Buenos Aires. Precisamente Corpacci y Quintela fueron los otros dos oradores de la jornada.

"Reafirmamos la vigencia de las ideas de Perón"

Durante su discurso, el gobernador dijo: "Estamos acá, sobre todo, para reafirmar la vigencia de las ideas de Perón y para sostener, frente al actual experimento anarco capitalista liberal libertario que tanto daño le está haciendo a nuestro pueblo, que la alternativa se llama peronismo".

"Algunas pensarán que estamos para recordar el pasado, pero se equivocan: si vinimos tantos y tantas, es porque estamos acá para construir el futuro", amplió.

En ese sentido, Kicillof comentó que "durante 50 años intentaron miles de veces dar por muerto el legado de Perón. Hoy Milei quiere instalar un modelo primarizado, extractivista, precarizado. Quiere convertirnos en una sociedad dual, con un pequeño polo de privilegiados y en el otro polo un inmenso cúmulo de postergados, sin derechos, precarizados".

Axel Kicillof, además, dejó duras críticas contra la administración libertaria y aseguró que Milei "choca y va a chocar con uno de los más poderosos legados de Perón: la oposición a un modelo primarizador, a un modelo sin soberanía surge de la enorme fuerza de nuestro pueblo. Les va a resultar imposible convertirnos en colonia porque por acá pasó Perón".

"Hoy a los peronistas nos duele este presente que atraviesa la Patria. Nos duele que la gobierne un presidente que hizo campaña diciendo que la justicia social es una aberración. Ese Presidente está llevando esas ideas a la práctica, con los resultados que observamos", completó el exministro de Economía.

Posteriormente, el funcionario se refirió a la convocatoria al Pacto de Mayo pautada para el de Julio y denunció que "ni es pacto, porque requeriría un acuerdo entre las partes, ni es de mayo, porque ya se les escapó el mes". "Le vuelvo a proponer a Milei que celebre su pacto el 4 de julio, una fecha más adecuada para entregar banderas históricas de nuestro país", consideró, en referencia a la independencia de los Estados Unidos.

"Nuestro único pacto es con el pueblo, con la Patria, y no lo vamos a traicionar por una foto", disparó.

"Proteger los derechos que el Presidente ataca"

Por otra parte, el mandamás bonaerense consideró que, como principal fuerza política de la oposición, "el peronismo tiene que crear un escudo y una red para proteger a los derechos que el Presidente ataca".

Al cierre de su alocución, Kicillof dijo que se organizarán "para luchar por el proyecto de país que nuestro pueblo se merece" y graficó que dicho proyecto está "inspirado en las ideas y el legado de Juan Domingo Perón".

"La dignidad no es un negocio, los derechos no se miden por la ganancia económica, la solidaridad no es un cálculo ni una transacción. La libertad solo es posible si hay igualdad de oportunidades. La vida no es un mercado y la Patria no se vende", finalizó.

Con información de Ámbito