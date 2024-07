"El principal problema de Argentina no es el déficit, es la deuda y la falta de dólares"

La dos veces presidenta y una vez vicepresidenta, Cristina Kirchner, entrevistada por el conductor y humorista Pedro Rosemblat con motivo del 50 aniversario de la muerte de Juan Perón, aprovechó para analizar la política económica del actual Gobierno.

"El proceso que comenzó el 24 de marzo del 76 generó una cultura bimonetaria que es la que estamos hoy sufriendo", comenzó diciendo Crisitna. Y agregó: "Porque no es como dice el presidente (Javier Milei), el déficit fiscal no es el problema principal del país. Ahora se está comprobando que no era el déficit fiscal (el problema), le faltan dólares y debe muchos dólares", sentenció. Aunque rápidamente se corrigió y pluralizó la deuda. "Debemos muchos dólares", remarcó.

Y en una clara referencia al cepo cambiario, sumó: "Está terminando junio y no pasa naranja".

Cristina, además, criticó la reciente aprobación del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, RIGI, uno de los artículos fundamentales de la Ley Bases promovida por la gestión libertaria.

"Necesitamos que una parte de la dirigencia argentina se siente a pensar qué vamos a hacer con esta Argentina súper endeudada", indicó Cristina en una parte del mano a mano con el canal de YouTube Gelatina, liderado por Rosemblat.

"Ya nos dimos cuenta todos de que el déficit fiscal no es el problema, es único que sigue pensando eso es el presidente y algunos empresarios que van y lo aplauden", añadió la dos veces expresidenta.

Sobre el RIGI, los dólares y el campo

"El problema del Gobierno es que se quedó sin dólares y además aprueban un RIGI donde no va a entrar un miserable dólar, porque resulta ser que los que quieran invertir van a poder liquidar las exportaciones en el exterior", sostuvo CFK sobre el régimen de inversiones. Y se preguntó "¿De dónde van a sacar los dólares?".

Sobre el campo, remarco: "El campo que se olvide de que le rebajen ni 0,5% de retenciones porque va a ser el único productor de dólares con la aprobación del RIGI".

También se refirió a la subida del dólar a pesar de la aprobación de la tan esperada Ley Bases. "Aprobaron la ley Bases, pero los dólares le siguen subiendo porque el mercado sabe sumar. Si tenés cero dólares estás en problemas, aunque tengas cero de déficit fiscal, un déficit fiscal cada vez más trucho", arguyó.

Con información de NA