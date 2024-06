Para el radicalismo, es ilegal revertir en Diputados los cambios a la Ley Bases

Tras el regreso de los proyectos de Ley Bases y paquete fiscal del Senado a la Cámara baja con modificaciones, aseguran que la Cámara de Diputados no puede insistir con Ganancias, Bienes Personales y la moratoria previsional porque fueron desechados.

Fernando Carbajal, diputado nacional por Formosa por la UCR, opinó en el programa Sin Verso, de Ciudadano News, y mostró "preocupación por la evolución de la situación institucional del país".

"Está muy claro cómo se reconfigura el mapa político con una alianza muy clara entre el partido libertario y el Pro que ya se considera parte de La Libertad Avanza y algunos otros sectores que quizá por especulación política coquetean con el Gobierno de manera ostentosa y sin mayores pudores, inclusive con situaciones poco claras como tiene que ver intercambio de votos por embajadas o cargos en organismos internacionales que sin ninguna duda implica una degradación de la política", argumentó.

La Cámara de diputados no puede insistir con Moratoria previsional, Ganancias ni bienes personales. Lo que el Senado rechazo quedo afuera. El sistema es bicameral, ambas cámaras deben aprobar. Lo rechazado queda afuera. — Fernando Carbajal (@FCarbajal2021) June 13, 2024

—¿Se siente representado por Martín Lousteau como presidente del partido?

—Lo respeto como presidente del partido, tengo coincidencias con él y creo que ha adoptado una postura digna de poner límites. Me siento más cómodo con quienes ponen límites que quienes tienen coincidencias como es el caso del ministro Petri que pasó de ser candidato opositor a ser ministro del gobierno y que desde ahí se avalan todas las políticas diciendo que eran las propuestas de Juntos por el Cambio lo cual es falso, las propuestas de Juntos por el Cambio nunca tuvieron el perfil de este gobierno anarco libertario, hay una profunda incoherencia también en ese discurso.

—¿Qué cree que pasará en Diputados?

—Honestamente en algunas cosas las reformas del Senado han ido en el sentido correcto porque han bajado un poco el nivel de liviandad que tenía, por ejemplo, el régimen de inversiones, más allá que no me gustaba y lo voté en contra, me parece que las modificaciones van en el camino correcto. El problema es que se ha colado en la discusión la pretensión de resucitar los muertos y esto genera problemas porque hay una intención del gobierno de reincorporar las normas que han sido rechazadas por el Senado y esto es absolutamente inconstitucional y me refiero a Impuesto a las Ganancias y la reforma a Bienes Personales. Esto fue rechazado por el Senado y como tenemos sistema bicameral lo que ha sido rechazado no puede ser reincorporado al texto, el mecanismo de la insistencia está previsto cuando el texto se aprueba, pero se aprueba con una reforma, no cuando el texto es rechazado, en este caso hubo rechazo en particular, todos esos artículos quedaron fuera de la ley y si la Cámara de Diputados insiste con resucitar estos muertos sin dudas abriremos un frente de enorme litigiosidad porque esos artículos no satisfacen el requisito de haber sido aprobados por ambas cámaras.

—¿Qué puede pasar si se insiste en esta redacción original?

—Desde el punto de vista político, va a tener que resolver la Cámara y entraremos en el juego de mayorías y minorías y pareciera que el gobierno con sus bloques propios conformados por libertarios y el Pro y alguna alianza va a lograr imponerlo. Lo que tendremos después es un festival de amparos y acciones de inconstitucionalidad cuando quieran aplicar esta ley fundamentalmente Impuesto a las Ganancias, que afecta a más de un millón de trabajadores. El Senado votó en contra de estos artículos, por lo cual la pretensión por vía de la insistencia de resucitarlos choca con la bicameralidad que es nuestro sistema parlamentario.