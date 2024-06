Diputados oficialistas esperan con expectativa la llegada de la Ley Bases

La Cámara de Senadores aprobó la Ley Bases y el paquete fiscal, luego de una maratónica sesión que duró casi 22 horas, y donde hubo debates intensos y serios incidentes en los alrededores del Congreso.

María Emilia Orozco, diputada nacional por Salta de la Libertad Avanza, opinó en el programa Sin Verso, de Ciudadano.News, sobre lo acontecido: "Es un gran paso, se hizo esperar, fueron seis meses de sufrimiento, nosotros siendo del espacio oficialista y teniendo puesta la camiseta de este gobierno para mí fue casi como la final del mundial, fueron momentos históricos porque pocas veces se ve ese dinamismo en el Congreso".

Con respecto a los hechos de violencia en la plaza de los Dos Congresos, opinó: "Vimos de cerca los disturbios, las bombas de estruendo, las corridas, he visto el testimonio del señor de Cadena 3 que le prendieron fuego el auto, son delincuentes. La gente que estaba ahí no era ninguna gente trabajadora que fue a reclamar por sus derechos, son delincuentes orquestados por los sectores del poder político que no quieren perder sus privilegios".

Y de manera contundente agregó: "Absolutamente repudiable todo lo sucedido, pero lamentablemente no me sorprende".

Sin embargo, con mirada positiva, destacó que "buscan darle las herramientas a este gobierno que está teniendo muy buenos ojos a nivel internacional".

En ese sentido, Orozco explicó, sin tener aún una fecha establecida, cómo será el camino que tomará la Ley Bases y el paquete fiscal en Diputados: "Nosotros ya tenemos el proyecto, seguramente en nuestras comisiones, seguramente habrá plenarios, a partir de allí pasa a la Cámara de Diputados", dijo.

"Tenemos dos caminos, o defender el proyecto original que salió de Diputados previo al Senado, o avanzar sobre las modificaciones que hicieron en el Senado. Ya no se pueden hacer modificaciones, o es el proyecto original que salió de la primera fuerza o lo que vino del Senado", afirmó.

Y concluyó: "Si los números dan para poder reflotar el proyecto original, avanzaremos sobre el original, ahora si vemos que ante la oposición dialoguista no está de acuerdo y no acompañará en la votación tendremos que ceder a las modificaciones".